Braziliya futbolida og‘ir yo‘qotish: Taniqli futbolchi “B10” bardagi otishma qurboni bo‘ldi
Braziliya futboli og‘ir judolikka uchradi. Muxlislar orasida Bismark hamda «B10» taxalluslari bilan mashhur bo‘lgan 36 yoshli tajribali futbolchi Bismark Vinisius Freyre do Nasimento barlardan birida yuz bergan qurolli to‘qnashuv oqibatida bevaqt hayotdan ko‘z yumdi.
Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan bo‘lsa-da, shifokorlarning ko‘rsatgan tezkor tibbiy yordamlariga qaramay uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.
Natal shahridagi barda nima yuz berdi?
Mahalliy ommaviy axborot vositalari hamda Riu-Grandi-du-Norti shtati fuqarolik politsiyasining bergan dastlabki bayonotlarida fojia tafsilotlari ochiqlandi:
Mojaroning kelib chiqishi: Futbolchi payshanba kunidan jumaga o‘tar kechasi do‘stlari davrasida Natal shahridagi ko‘ngilochar barlardan biriga borgan. U yerda Bismark va noma’lum shaxs o‘rtasida kutilmagan og‘zaki janjal kelib chiqqan;
Qurol qo‘llanilishi va talafotlar: Janjal tezda keskinlashib, otishmaga aylanib ketgan. Oqibatda futbolchi og‘ir yaralangan, yana bir nafar fuqaro tan jarohati olgan (u ayni damda tirik va shifoxonada qolmoqda);
Jinoyat ishi va tergov: Ayni paytda huquq-tartibot organlari qurol ishlatilishiga sabab bo‘lgan omillarni hamda jinoyatga aloqador shaxslarni aniqlash bo‘yicha keng qamrovli surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
Ortda qolgan 3 farzand va barbod bo‘lgan rejalar
Bismark hali futbolchilik faoliyatini yakunlashni rejalashtirmagan va katta maqsadlar bilan yashayotgan edi:
Oilaviy yo‘qotish: 36 yoshli sportchining ortida 3 nafar farzandi yetim qoldi;
2027 yilgi yangi transfer maqsadi: Futbolchi professional maydondagi faoliyatini yanada rivojlantirishni ko‘zlab, 2027 yilda «Olimpiya» klubi safiga qo‘shilishni maqsad qilgan edi, biroq kutilmagan fojia barcha rejalarni yo‘qqa chiqardi.
Izohlar 0
…