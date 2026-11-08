Braziliya futbolida og‘ir yo‘qotish: Taniqli futbolchi “B10” bardagi otishma qurboni bo‘ldi

·0·Sport
Braziliya futbolida og‘ir yo‘qotish: Taniqli futbolchi “B10” bardagi otishma qurboni bo‘ldi

Braziliya futboli og‘ir judolikka uchradi. Muxlislar orasida Bismark hamda «B10» taxalluslari bilan mashhur bo‘lgan 36 yoshli tajribali futbolchi Bismark Vinisius Freyre do Nasimento barlardan birida yuz bergan qurolli to‘qnashuv oqibatida bevaqt hayotdan ko‘z yumdi.

Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan bo‘lsa-da, shifokorlarning ko‘rsatgan tezkor tibbiy yordamlariga qaramay uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.

Natal shahridagi barda nima yuz berdi?

Mahalliy ommaviy axborot vositalari hamda Riu-Grandi-du-Norti shtati fuqarolik politsiyasining bergan dastlabki bayonotlarida fojia tafsilotlari ochiqlandi:

  • Mojaroning kelib chiqishi: Futbolchi payshanba kunidan jumaga o‘tar kechasi do‘stlari davrasida Natal shahridagi ko‘ngilochar barlardan biriga borgan. U yerda Bismark va noma’lum shaxs o‘rtasida kutilmagan og‘zaki janjal kelib chiqqan;

  • Qurol qo‘llanilishi va talafotlar: Janjal tezda keskinlashib, otishmaga aylanib ketgan. Oqibatda futbolchi og‘ir yaralangan, yana bir nafar fuqaro tan jarohati olgan (u ayni damda tirik va shifoxonada qolmoqda);

  • Jinoyat ishi va tergov: Ayni paytda huquq-tartibot organlari qurol ishlatilishiga sabab bo‘lgan omillarni hamda jinoyatga aloqador shaxslarni aniqlash bo‘yicha keng qamrovli surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

Ortda qolgan 3 farzand va barbod bo‘lgan rejalar

Bismark hali futbolchilik faoliyatini yakunlashni rejalashtirmagan va katta maqsadlar bilan yashayotgan edi:

  • Oilaviy yo‘qotish: 36 yoshli sportchining ortida 3 nafar farzandi yetim qoldi;

  • 2027 yilgi yangi transfer maqsadi: Futbolchi professional maydondagi faoliyatini yanada rivojlantirishni ko‘zlab, 2027 yilda «Olimpiya» klubi safiga qo‘shilishni maqsad qilgan edi, biroq kutilmagan fojia barcha rejalarni yo‘qqa chiqardi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondiBraziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondi29 sentabr 20:04Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...31 iyul 16:37Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...29 iyun 18:40GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildi5 sentabr 11:58Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiZiko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldi29 iyun 06:50JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...5 iyul 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi