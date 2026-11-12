Mag‘lubiyat sabablari: Fabio Kannavaroi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?
Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan va aql bovar qilmaydigan dramatik tarzda 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Taniqli mutaxassis jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Batrakovning o‘yini, Abduqodir Husanov haqidagi fikrlari hamda yo‘l qo‘yilgan xatolarga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Batrakovning salohiyati va Husanov haqidagi savol
Matbuot anjumani chog‘ida rossiyalik futbolchi Aleksey Batrakovning harakatlari haqida so‘ralganda, Kannavaro uning yuqori salohiyatini e’tirof etdi:
«Shubhasiz, yaxshi futbolchi. Ayniqsa, vaziyatlarni his qilish, qisqa va uzun paslarda yaxshi harakat qiladi. Uning kelajagi porloq o‘yinchi deb bilaman», — dedi bosh murabbiy.
Shuningdek, jurnalistlarning «Abduqodir Husanov bo‘lganida 2:0 hisobini saqlab qolgan bo‘larmidik?» degan savoliga murabbiy keskin munosabat bildirdi:
«Ochig‘i, bunday turdagi savollarni yoqtirmayman. Husanov yaxshi futbolchi. Ammo u bo‘lgan vaqtida ham mag‘lubiyatga uchraganmiz. Bugun maydonda harakat qilgan boshqa yosh o‘yinchilarimiz ham yaxshi o‘yin namoyish etishdi. Husanov top o‘yinchi. Shunga qaramay, men maydondagi o‘yinchilarimga to‘liq ishonaman».
Matbuot anjumanining asosiy bandlari
Murabbiyning fikrlari
Batrakovga baho
Qisqa va uzun paslarda kuchli, kelajagi porloq futbolchi
Abduqodir Husanov
Top o‘yinchi, ammo mag‘lubiyatda muayyan bir futbolchi emas, butun jamoa aybdor
O‘yin rejasi
Yuqori pressing va raqibga bosim o‘tkazish o‘zgarmadi
Zaxira va ruhiyat
Zaxiradan tushganlarning ruhiy holati va jamoaviy mas’uliyat
«Zaxiradan tushganlar aybdor emas, butun jamoa yutqazdi»
O‘yin davomidagi taktik rejalar va zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarning harakatlari haqida gapirarkan, italiyalik mutaxassis hisob 2:0 bo‘lib turgan vaqtda futbolda eng xavfli vaziyat yuzaga kelishini ta’kidladi.
«Zaxiradan o‘yinchi tushirishda asosiy muammo ularning ruhiy holatida edi. Bu yigitlar hisob 2:0 bo‘lib turgan vaqtida o‘yinga qo‘shilishdi. Mag‘lubiyatimizda Diyor yoki zaxiradan tushganlar aybdor emas. Butun jamoa yutqazdi. Biroz achindim, sababi zaxiradan tushganlar jonini berishdi, ko‘p yugurishdi. Biroq futbol har doim ham adolatli yakunlanmaydi», — dedi Kannavaro.
Shuningdek, murabbiy bu bahs yosh futbolchilar uchun katta tajriba bo‘lgani va xatolar ustida ishlashda davom etishini qo‘shimcha qildi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro jamoadagi qaysi kamchiliklarni birinchi navbatda bartaraf etishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…