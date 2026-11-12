Mag‘lubiyat sabablari: Fabio Kannavaroi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?

2 daqiqa o'qish0
Mag‘lubiyat sabablari: Fabio Kannavaroi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?

Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan va aql bovar qilmaydigan dramatik tarzda 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Taniqli mutaxassis jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Batrakovning o‘yini, Abduqodir Husanov haqidagi fikrlari hamda yo‘l qo‘yilgan xatolarga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Batrakovning salohiyati va Husanov haqidagi savol

Matbuot anjumani chog‘ida rossiyalik futbolchi Aleksey Batrakovning harakatlari haqida so‘ralganda, Kannavaro uning yuqori salohiyatini e’tirof etdi:

«Shubhasiz, yaxshi futbolchi. Ayniqsa, vaziyatlarni his qilish, qisqa va uzun paslarda yaxshi harakat qiladi. Uning kelajagi porloq o‘yinchi deb bilaman», — dedi bosh murabbiy.

Shuningdek, jurnalistlarning «Abduqodir Husanov bo‘lganida 2:0 hisobini saqlab qolgan bo‘larmidik?» degan savoliga murabbiy keskin munosabat bildirdi:

  • «Ochig‘i, bunday turdagi savollarni yoqtirmayman. Husanov yaxshi futbolchi. Ammo u bo‘lgan vaqtida ham mag‘lubiyatga uchraganmiz. Bugun maydonda harakat qilgan boshqa yosh o‘yinchilarimiz ham yaxshi o‘yin namoyish etishdi. Husanov top o‘yinchi. Shunga qaramay, men maydondagi o‘yinchilarimga to‘liq ishonaman».

Matbuot anjumanining asosiy bandlari

Murabbiyning fikrlari

Batrakovga baho

Qisqa va uzun paslarda kuchli, kelajagi porloq futbolchi

Abduqodir Husanov

Top o‘yinchi, ammo mag‘lubiyatda muayyan bir futbolchi emas, butun jamoa aybdor

O‘yin rejasi

Yuqori pressing va raqibga bosim o‘tkazish o‘zgarmadi

Zaxira va ruhiyat

Zaxiradan tushganlarning ruhiy holati va jamoaviy mas’uliyat

«Zaxiradan tushganlar aybdor emas, butun jamoa yutqazdi»

O‘yin davomidagi taktik rejalar va zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarning harakatlari haqida gapirarkan, italiyalik mutaxassis hisob 2:0 bo‘lib turgan vaqtda futbolda eng xavfli vaziyat yuzaga kelishini ta’kidladi.

  • «Zaxiradan o‘yinchi tushirishda asosiy muammo ularning ruhiy holatida edi. Bu yigitlar hisob 2:0 bo‘lib turgan vaqtida o‘yinga qo‘shilishdi. Mag‘lubiyatimizda Diyor yoki zaxiradan tushganlar aybdor emas. Butun jamoa yutqazdi. Biroz achindim, sababi zaxiradan tushganlar jonini berishdi, ko‘p yugurishdi. Biroq futbol har doim ham adolatli yakunlanmaydi», — dedi Kannavaro.

Shuningdek, murabbiy bu bahs yosh futbolchilar uchun katta tajriba bo‘lgani va xatolar ustida ishlashda davom etishini qo‘shimcha qildi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro jamoadagi qaysi kamchiliklarni birinchi navbatda bartaraf etishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari