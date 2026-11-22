Kiodji Xoriguchi Asu Almabayevni mag‘lub etdi va UFC chempioniga chaqiriq tashladi
Yaponiyalik jangchi Kiodji Xoriguchi Dohada qozog‘istonlik Asu Almabayev ustidan g‘alaba qozonib, keyingi raqibi kim bo‘lishini ham ma’lum qildi. U UFC chempionilik jangiga da’vogar ekanini yashirmadi va Manel Kape hamda Vanni ochiqcha chaqirdi.
«Jang zerikarli o‘tdi, buning uchun uzr so‘rayman»
Dohada o‘tkazilgan UFC turnirida Kiodji Xoriguchi (37-6) Asu Almabayev (24-4) bilan oktagonga chiqdi. Yaponiyalik jangchi qozog‘istonlik raqibini mag‘lub etib, promoushendagi g‘alabalar sonini 10 taga yetkazdi.
Jangdan keyin Xoriguchidan tik turib zarba almashishni istagani, biroq Almabayevning muntazam ravishda teykdaun amalga oshirishga uringani haqida so‘raldi.
Yaponiyalik sportchi bahsning tomoshabop kechmaganidan afsusda ekanini yashirmadi.
«Ha, men juda afsusdaman. Jang zerikarli o‘tdi va buning uchun chindan ham uzr so‘ramoqchiman. Keyingi jangimda yanada kuchliroq bo‘laman va to‘qnashuv ancha tomoshabop kechadi. Rahmat», — dedi Xoriguchi.
Xoriguchi UFC chempioniga da’vo qilmoqda
Suhbat davomida jangchidan keyingi raqibi kim bo‘lishini xohlashi ham so‘raldi. Intervyu oluvchi esa Xoriguchini uzr so‘rashga hojat yo‘qligi, u raqibga zarar yetkazishga harakat qilgan jangchi bo‘lgani va bugun g‘alaba qozongani bilan qo‘llab-quvvatladi.
Xoriguchi esa navbatdagi maqsadi chempionlik jangi ekanini ochiq aytdi.
«Albatta, chempion bilan jang qilishni istayman. Shuning uchun Kape va Van — qay biringiz g‘alaba qozonsangiz ham, sizga chaqiruv tashlayman!» — deya bayonot berdi yapon jangchisi.
Shu tariqa, Xoriguchi Manel Kape va Van o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv g‘olibiga da’vogarlik qildi.
Almabayev va Xoriguchining UFC rekordlari o‘zgardi
Ushbu g‘alabadan keyin Kiodji Xoriguchining UFC promoushenidagi rekordi 10-2 ko‘rinishiga keldi. Asu Almabayev esa UFCdagi 7-2 natijasi bilan qoldi.
Xoriguchi endi chempionlik jangiga yaqinlashishni maqsad qilmoqda. Uning Kape va Vanga tashlagan chaqiruvi esa yengil vazn toifasidagi keyingi raqobatlarga qiziqishni yanada oshirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…