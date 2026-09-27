O‘rmalovchi mo‘jiza: 150 tonnalik gigant kran muhandislarni hayratga solmoqda (video)
Zamonaviy og‘ir mashinasozlik va muhandislik sanoatida yashil energetika infratuzilmasini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi yangi texnologik mo‘jiza taqdim etildi. Mutaxassislar tomonidan eng baland va kuchli shamol generatorlarini barpo etish uchun maxsus ishlab chiqilgan, og‘irligi naqd 150 tonnani tashkil etuvchi ulkan «o‘rmalovchi» kran taqdimoti xalqaro darajada katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Ushbu noyob mashina ulkan ustunlarni o‘zining qudratli gidravlik qisqichlari bilan mahkam qamrab olgan holda, xuddi kapalak qurti (gusenitsa) harakatini takrorlab, balandlik sari bosqichma-bosqich ko‘tarilish qobiliyatiga ega.
Eng muhimi, inson xavfsizligini ta’minlash maqsadida tizim to‘liq avtomatlashtirilgan bo‘lib, u yerdan turib masofaviy pult orqali boshqariladi. Mazkur muhandislik ixtirosi balandligi 390 metrgacha — ya’ni 100 qavatli osmono‘par bino ko‘lamiga teng keladigan ulkan shamol turbinalarini qurish va o‘rnatish imkoniyatini ochib beradi.
«150 tonnalik gigant, 390 metr balandlik va masofaviy boshqaruv»: Noyob kranning 5 ta asosiy nuqtasi
Inqilobiy muhandislik texnologiyasidan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar va faktlar:
150 tonnalik qudrat: Og‘ir sanoat talablariga to‘liq javob beruvchi mustahkam konstruksiya va ulkan ko‘tarish kuchi;
390 metrgacha o‘rmalash qobiliyati: Mashina 100 qavatli bino balandligidagi shamol turbinalarini qurish imkonini beradi;
Biomimetika va kapalak qurti harakati: Kran ustunlarni gidravlik mexanizmlar bilan siqib, tirik mavjudotdek yuqoriga harakatlanadi;
100% masofaviy xavfsiz boshqaruv: Mutaxassislar yerdan turib barcha harakatlarni pult va raqamli sensorlar orqali amalga oshiradi;
Yashil energetikada ulkan tejamkorlik: An’anaviy kranlar yetib bora olmaydigan balandliklarda ulkan generatorlarni montaj qilish muammosi to‘liq hal etildi.
Qurilish texnikasi transformatsiyasi: An’anaviy minora kranlari va o‘rmalovchi kran taqqosi
Mazkur 150 tonnalik yangi texnologiyaning odatiy mexanizmlardan ustunlik ko‘rsatkichlari jadvali:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
An’anaviy og‘ir avto va minora kranlari
150 tonnalik yangi o‘rmalovchi gigant kran
Maksimal xizmat ko‘rsatish balandligi
Cheklangan (150–200 metr atrofida qiyinlashadi)
390 metrgacha (100 qavatli osmono‘par bino darajasida)
Harakatlanish va ko‘tarilish usuli
Pastdan murakkab seksiyalar qo‘shish yoki suyanchiqlar
Ustunni qisqichlar bilan quchoqlab, kapalak qurtidek o‘rmalash
Mashinaning o‘z og‘irligi va masshtabi
Yuzlab tonnalik ulkan platformalar va og‘ir poydevor
Ixcham va mobil bo‘lgan 150 tonnalik mukammal blok
Operator va inson xavfsizligi
Kabinada yuqori balandlikda ishlash xavfi yuqori
Yerdan turib, masofadan turib to‘liq xavfsiz boshqaruv
Qurilish maydoni talabi
Keng maydon, yo‘llarni kengaytirish va tayyorgarlik
Mavjud ustun bo‘ylab harakatlanish, minimal maydon egallash
Asosiy ixtisoslashuvi
Umumiy qurilish va standart bloklar
Eng baland rekord darajali shamol generatorlarini barpo etish
Muhandislik va texnologik ekspertiza: Nega bu mashina yashil energetika uchun inqilob?
Injener-konstruktorlar, mexanika olimlari va energetika ekspertlarining xulosalari:
«Biomexanika va gidravlik qisqichlar qudrati»: Kapalak qurti harakatiga asoslangan qadamma-qadam siqilish texnologiyasi og‘irlikni ustunning o‘ziga mutanosib taqsimlaydi; bu esa shamol tezligi yuqori bo‘lgan balandliklarda ham kranning tebranmasdan, mustahkam turishini kafolatlaydi;
390 metrlik chegaraning zabt etilishi: Yerda shamol kuchi sust bo‘lgani bois, dunyoda generatorlar balandroq qurilmoqda — balandlik ortgan sari shamol oqimi bir necha barobar kuchayadi; ushbu kran tufayli insoniyat avval imkonsiz bo‘lgan 100 qavatli bino balandligidagi ulkan generatorlarni qurib, elektr ishlab chiqarishni karrasiga oshiradi;
Logistika va xarajatlarning keskin qisqarishi: Baland shamol generatorlarini qurish uchun avvallari dunyo bo‘ylab juda kam sonli bo‘lgan va tashish o‘ta qimmatga tushadigan superkranlar talab qilinar edi; o‘rmalovchi mexanizm esa qurilish xarajatlarini bir necha million dollarga tejab, muddatlarni qisqartiradi.
Sizningcha, 100 qavatli bino balandligigacha o‘rmalay oladigan bu kabi ixtirolar kelajakda shaharsozlik va osmono‘par binolar qurilishini ham tubdan o‘zgartirib yubora oladimi? Inson o‘rniga masofadan turib ishlaydigan mashinalar qurilishda odam mehnatini to‘liq siqib chiqarishiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va muhandislik mo‘jizasini aks ettiruvchi ushbu qiziqarli tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…