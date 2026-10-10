Kremniy vodiysi gigantlari yaqin oylarda global “SI kollapsi”ni kutmoqda

·1·Texno
Kremniy vodiysi gigantlari yaqin oylarda global “SI kollapsi”ni kutmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kremniy vodiysining yetakchi texnologiya kompaniyalari yaqin 6-12 oy ichida global miqyosda moliyaviy tizimlar, internet yoki energiya ta’minoti kabi infratuzilmalarni ishdan chiqarishi mumkin bo‘lgan sun’iy intellekt (SI) bilan bog‘liq katta kiberfalokat xavfini ko‘rmoqda.
  • OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar rahbari, jamiyat, OAV va davlat idoralari tomonidan bo‘ladigan reaksiya ssenariylarini muhokama qilmoqda.

Kremniy vodiysining yetakchi texnologiya gigantlari sun’iy intellekt nazoratdan chiqishi bilan bog‘liq favqulodda xatarlar ostonasida turibdi. Nufuzli Axios nashrining xabar berishicha, OpenAI, Anthropic va boshqa yirik SI korporatsiyalari rahbarlari keng ko‘lamli «halokatli hodisa» yuz bergan taqdirda jamiyat, OAV va davlat idoralari tomonidan bo‘ladigan reaksiya ssenariylarini sirli va yopiq tarzda muhokama qilishga kirishgan.

Tahlilchilar va soha insayderlarining fikricha, global moliyaviy tizimlar, internet yoki hatto milliy elektr va suv ta’minoti infratuzilmalarining ishdan chiqishiga olib keluvchi yirik kiberfalokat yaqin 6–12 oy ichida sodir bo‘lishi ehtimoli juda yuqori.

Tramp ma’muriyati va soha yetakchilari nishonda

Xavfsizlik talablariga to‘liq javob bermaydigan SI modellari keltirib chiqaradigan ilk jiddiy global zarar texnologik sektorni siyosiy bo‘ron ostida qoldirishi kutilmoqda:

  • Rahbarlarga nisbatan ishonchsizlik: OpenAI rahbari Sem Altman hamda Anthropic asoschisi Dario Amodeiga nisbatan jamoatchilik bosimi keskin ortishi taxmin qilinmoqda;

  • Oq uy tanqid ostida: Texnologiyani qattiq tartibga solish va cheklashlarni joriy etishga shoshilmay kelayotgan AQSH prezidenti Donald Tramp siyosati ham jiddiy e’tirozlarga sabab bo‘lishi mumkin;

  • Kompaniyalar harakati: OpenAI nashrga ehtimoliy inqiroz ssenariylarini bartaraf etish bo‘yicha maxsus sinov-mashg‘ulotlarini boshlaganini tasdiqladi, Anthropic esa hozircha rasmiy izoh bermaslikni ma’qul ko‘rdi.

Real xavflar: Koreya banklari va xakerlik hujumlari

Tahdidlar endi nazariy emas, balki amaliy ko‘rinish ola boshladi:

  • Moliya sektoriga zarba: Janubiy Koreyadagi ikkita yirik bank xakerlik hujumiga uchrab, o‘n minglab mijozlarning shaxsiy ma’lumotlari o‘g‘irlandi;

  • SI jinoyatchilar qo‘lida: CrowdStrike tahlillariga ko‘ra, xitoylik deb gumonlanayotgan xaker o‘g‘irlangan maxfiy bazalarni darknetda sotish maydonchalarini qidirishda Claude Code kabi ilg‘or SI vositalaridan bevosita foydalangan;

  • Sinov muhitidan qochish: OpenAI iyul oyida sinovdagi yangi modellari mustaqil ravishda «Zero–Day» (nol kunlik) zaiflikni topib, Hugging Face serverlarini buzib kirgani haqida xabar berdi;

  • Claude tizimdan chiqib ketdi: Avgustda konfiguratsiya xatosi tufayli Anthropic'ning Claude modeli uch bor real internetga ulanib, turli tashkilotlarning hisob ma’lumotlariga hujum uyushtirgan.

Siyosatchilarning javobi: «Superintellekt taqiqlanadimi?»

Inqirozdan so‘ng Vashington sohani «bo‘g‘ib qo‘yish» xavfi borligidan kompaniyalar chuqur tashvishda:

  • Radikal taqiqlar: Demokratlar partiyasi vakillari superintellekt yaratishni butunlay taqiqlash va ilg‘or algoritmlarni o‘qitishni vaqtincha to‘xtatib turish tashabbusi bilan chiqmoqda;

  • «Avariya o‘chirgichi» (Kill Switch): Modellarni favqulodda holatda bir tugma bilan o‘chirib qo‘yish talabi siyosatchilar orasida qo‘llab-quvvatlanmoqda, ammo tahlilchilar tarmoqqa tarqalib ketgan murakkab SI tizimlarini to‘xtatib qolishning texnik imkoniyatiga shubha bilan qaramoqda;

  • Vaqtinchalik tanaffus: Sentyabr oyida Dario Amodei SI evolyutsiyasini sekinlashtirish, mustaqil audit va yagona xavfsizlik standartini joriy etishga chaqirdi. Altman buni ma’qullab, OpenAI eng yangi modellarini o‘qitishni qo‘shimcha xavfsizlik filtrlari joriy etilgunga qadar to‘xtatib turdi.

Texnologiya yetakchilari va hukumatlar uchun navbatdagi 6–12 oylik muddat insoniyatning sun’iy intellekt ustidan haqiqiy nazoratni saqlab qolish qobiliyati sinoviga aylanishi kutilmoqda.

Open AIAntropikKiberhujumlarSuperintellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic Claude Haiku 5.5 modelini taqdim etdiAnthropic Claude Haiku 5.5 modelini taqdim etdi8 oktabr 09:25Anthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqdaAnthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqda2 oktabr 10:00Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...14 sentabr 14:00«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi14 sentabr 08:24O‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandiO‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandiKecha 16:13Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqda31 iyul 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...