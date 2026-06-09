Божхона пости инфратузилмаси яхшиланди

·0·Ўзбекистон
Божхона пости инфратузилмаси яхшиланди

Тошкент вилояти божхона бошқармаси чегара инфратузилмасини такомиллаштириш ҳамда фуқаролар ва ташувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш борасидаги ишларни изчил давом эттирмоқда.

Бошқарма бошлиғи И.Агзамходжаев томонидан “С.Нажимов” чегара божхона пости фаолияти ва инфратузилмасини ўрганиш давомида муҳим камчилик аниқланган эди. Қўшни Қозоғистон Республикасининг “Қазиғурт” чегара пости билан туташ нейтрал ҳудуддаги автотранспорт воситалари ҳаракати учун мўлжалланган йўлнинг айрим қисми таъмирталаб ҳолатга келиб қолгани маълум бўлди.

Аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан белгиланган чора-тадбирлар доирасида қуйидаги ишлар бажарилди:

  • Мазкур нейтрал ҳудуднинг 300 квадрат метрдан ортиқ қисмида асфалт қопламаси янгиланди.

  • Йўл инфратузилмасининг техник ҳолати сезиларли даражада яхшиланди.

Натижада чегара орқали ҳаракатланаётган енгил ва юк автотранспорт воситаларининг хавфсиз, тезкор ҳамда узлуксиз ҳаракатланиши учун янада қулай шароитлар яратилди. Мазкур амалий ишлар транспорт оқимини самарали ташкил этиш, тирбандликларнинг олдини олиш ҳамда чегара пунктларида хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилади.

O'zbekiston chegarasidagi bojxona punktida yuk mashinalari navbat kutmoqda.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминланди Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминландиБугун, 08:45Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиЎзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиБугун, 08:37Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Бугун, 07:59Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Бугун, 07:03Судларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиСудларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиландиКеча, 17:10Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Кеча, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди