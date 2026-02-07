date
category Жамият

"Instagram"даги фирибгар жавобгарликка тортилди

Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Киберхавфсизлик маркази матбуот хизматининг хабар беришича, интернет фирибгарлик жинояти содир этган шахс қўлга олинди.

Қурбон, 2004-йилда туғилган Қўрғонтепа тумани аҳолиси, ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилиб, номаълум шахс унга ишонч билдиириб, 2 000 000 сўмни фирибгарлик йўли билан ўзлаштирганини маълум қилди. Маълум бўлишича, жабрланувчи "Instagram" ижтимоий тармоғи орқали фирибгар билан боғланиб, "iPhone" русумли мобил телефонни сотиб олмоқчи бўлган. Фирибгар унга телефонни Қирғизистон орқали етказиб беришни ваъда қилиб, олдиндан тўлов талаб қилган. "Instagram"даги профил эгалари мобил телефонларни фоизсиз муддатли тўлов асосида сотиш рекламасини фаол тарқатган.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида жиноятни 2004-йилда туғилган Андижон тумани аҳолиси содир этгани аниқланди. Ундан 1 та ноутбук, 3 та "iPhone" мобил телефони ва жабрланувчилардан келган пул маблағлари тушган 2 та пластик карта аниқланиб, мусодара қилинди. Масъулиятдан қочиш мақсадида у хорижий давлатнинг телефон рақамидан фойдаланган. Фирибгарга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг "Фирибгарлик" моддасининг 3-қисми бўйича жиноий иш қўзғатилди, унга 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
