Бөгдепланеталықтар бар ма? NASA басшысының ашық жауабы
NASA басшысы Джаред Айзекман бөгдепланеталық кемелердің апаты немесе келімсектердің мәйіттері туралы құжатпен расталған қандай да бір ақпараттың жоқ екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Вашингтонда өткен CNBC CEO Council Summit форумында адамзаттың ықтимал бөгдепланеталық өркениеттермен байланысы туралы сұрақтарға жауап бере отырып айтты.
Айзекманның атап өтуінше, NASA-да АҚШ үкіметі жасырып отыр деп болжанатын белгісіз ұшатын нысандардың апатына қатысты танымал теорияларды растайтын дәлелдер жоқ. Сонымен қатар ол шығу тегі мен табиғаты әзірге анықталмаған ғарыштық нысандар туралы деректер бар екенін атап өтті.
«АҚШ президенті Дональд Трамп бұл бастаманы бүкіл үкімет деңгейінде ілгерілетуде. Ол барлық құжаттарды жинап, осы тақырыпқа қатысты ақпаратты қоғамға ұсынуды қолдайды. Меніңше, бұл өте жақсы бастама. Бірақ менде апатқа ұшыраған кемелер немесе бөгдепланеталықтардың мәйіттері туралы ешқандай ақпарат жоқ. Дегенмен, белгісіз ғарыштық құбылыстар бойынша файлдар бар және біз оларды ашық түрде ұсынып жатырмыз», — деді Айзекман.
Атап өтілгендей, бөгдепланеталықтардың бар болуы тақырыбы Дональд Трамптың ақпан айындағы мәлімдемесінен кейін қайтадан кең талқылаулардың орталығына оралды. Сол кезде ол бөгдепланеталықтарға, белгісіз аномальды құбылыстарға және осы тақырыптағы басқа да материалдарға қатысты үкіметтік құжаттарды жариялауды бастауға уәде берген еді.
Трамптың айтуынша, бұл міндет бойынша АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсетке және тиісті ведомстволарға арнайы тапсырмалар берілген.
Сарапшылардың пікірінше, мұрағат материалдарының ашылуы қоғамға ондаған жылдар бойы дау мен түрлі теорияларға себеп болған белгісіз ұшатын нысандар туралы бұрын құпия сақталған ақпаратпен танысуға мүмкіндік беруі мүмкін.
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