«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Әлем чемпионатына барар тарихи жолын бастау қарсаңында тұрған Өзбекстан ұлттық құрамасы мұхиттың арғы жағында өзіндік күрделі сынақтан өтті. Біздің өкілдер Канаданың Эдмонтон қаласындағы зәулім стадионда, 50 мыңнан астам жергілікті жанкүйердің қолдауымен болашақ мундиаль иелеріне қарсы жолдастық кездесу өткізді. Тартысты өткен ойынның екінші бөлімінде канадалық футболшылар өздерінің екі қауіпті шабуылын нәтижелі аяқтап, 2:0 есебімен жеңіске жетті.
Бұл кездесу тек біздің елдегі жанкүйерлердің ғана емес, әлемнің ең ірі клубтарының да назарында болды. Атап айтқанда, Англия Премьер-лигасының алыбы — «Манчестер Сити» командасы өз қорғаушысы Абдукодир Хусановтың Өзбекстан құрамасындағы ойынын жіті бақылап, ресми сайтында осы ойынға қатысты пікір білдірді.
«Қалалықтар» не дейді: Хусановқа қандай баға берілді?
Әлемнің ең мықты клубтарының бірі саналатын «Манчестер Сити» клубының баспасөз қызметі өздерінің mancity.com сайтында отандасымыз туралы былай деп жазады:
«Абдукодир Хусанов Өзбекстан құрамасы сапында негізгі құрамда алаңға шықты. Дарынды қорғаушымыз ойынның алғашқы секундтарынан бастап соңғы ысқырыққа дейін жасыл алаңда тынымсыз еңбек етті. Алайда оның құрамасы Канадаға қарсы өткен қызу жолдастық кездесуде 0:2 есебімен жеңіліп қалды».
Америка құрлығы иелік ететін үлкен футбол мерекесі — Әлем чемпионатының басталуына өте аз уақыт қалды. Сол себепті планетамыздың әр түкпіріндегі мықты құрамалар жарысқа жоғары спорттық бабында келу мақсатында осындай күрделі сынақ-бақылау кездесулерін өткізуде.
Эдмонтондағы ойын хроникасы және голдар туралы мәлімет
Фабио Каннавароның қол астындағы 22 жасар қорғаушымыз Хусанов өнер көрсетіп жатқан Өзбекстан құрамасы ойынның бірінші бөлімінде стадиондағы көптеген жанкүйерде өте жағымды әсер қалдырды. Командамыз шабуыл шебінде қарсылас қақпасын нысанаға алу үшін бірнеше өте қолайлы және қауіпті сәттер туғызды. Алайда, шеберлік немесе суыққандылық жетіспегендіктен бірінші бөлімде есеп ашылмады.
Екінші бөлімнің алғашқы минуттары алаң иелерінің белсенділігімен басталды. Үзілістен 13 минут өткен соң, яғни ойынның 58-минутында Джонатан Осорио өзбек қорғаушыларының қателігін тиімді пайдаланып, Канаданы алға шығарды. Өкілдеріміз таразы басын теңестіру үшін алға ұмтылған сәтте, төреші қосқан соңғы минуттарда Майкл Нельсон екінші допты қақпамызға тоғытып, Джесси Марш шәкірттерінің жеңісін бекемдеді.
Келесі аялдама: Қарсылас — Нидерланды!
Канадамен ойын артта қалды. Енді ұлттық құрамамыз бар назарын Нью-Йорк қаласында өтетін келесі үлкен кездесуге аударады. Мұхиттың арғы жағындағы оқу-жаттығу жиыны аясында өкілдеріміз 8 маусым күні әлем футболының алпауыттарының бірі — Нидерланды құрамасына қарсы әлем чемпионаты алдындағы соңғы бақылау кездесуін өткізеді.
«Манчестер Сити» клубы өз мақаласының соңында Өзбекстанның мундиальдағы қарсыластарын да еске салып өтті. Естеріңізге сала кетейік, отандастарымыз Әлем чемпионатының «К» тобынан орын алған, онда Португалия, Конго Демократиялық Республикасы және Колумбия құрамаларымен келесі кезеңге жолдама алу үшін аянбай күреседі. Алға, Өзбекстан!
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