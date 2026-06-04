Бизнес үшін кепілсіз микрокредит лимиті 200 млн сомға дейін ұлғайтылды
Елімізде шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау және оларға қолайлы іскерлік орта қалыптастыру бойынша кезекті жақсы жаңалық жарияланды. Кәсіпкерлік қызметін кеңейтуге және жаңа жобаларды іске қосуға ниетті отандастарымызға мемлекет тарапынан зор қаржылық жеңілдіктер ұсынылуда. Енді өз ісін адал әрі табысты жүргізіп отырған бизнес өкілдері ешқандай мүлікті кепілге қоймай-ақ, едәуір ірі көлемдегі қаражатқа ие бола алады.
Жаңа тәртіпке сәйкес, осы жылдың 1 шілдесінен бастап кәсіпкерлерге берілетін кепілсіз микрокредиттің ең жоғары мөлшері қолданыстағы 100 миллион сомнан 200 миллион сомға дейін ұлғайтылды.
Бұл мүмкіндікті кімдер пайдалана алады?
Әрине, мұндай жеңілдік өз жауапкершілігін сезінетін кәсіпкерлерге одан әрі кең жол ашады. Жаңа қаржылық норма:
Бұрын банктен микрокредит алып, өз міндеттемелерін уақытында орындаған;
Банк жүйесінде оң несие тарихына (кері байланысқа) ие сала өкілдеріне қатысты болады.
Бұл жүйе банктер мен кәсіпкерлер арасындағы өзара сенімді одан әрі нығайтуға қызмет етеді.
Кәсіпкерлікті дамыту жолындағы маңызды қадам
Аталған лимиттің екі есе ұлғаюы елімізде жүйелі түрде жүзеге асырылып жатқан «Шағын бизнесті қолдаудың кешенді бағдарламасы» аясында көзделген. Бұл тарихи шешім іскерлердің артық бас ауыртпалығынсыз, яғни ешқандай қамтамасыз ету немесе кепілдік талап етпей-ақ, қажетті қаржылық ресурстарды еркін әрі жедел пайдалану мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
Болашағы зор жаңалық: Мұндай қаржылық көмек жаз маусымында өз бизнесін жаңа деңгейге шығарғысы келетін кәсіпкерлеріміз үшін таптырмас мүмкіндік болды. Кепілсіз қаражат есебінен елімізде жүздеген жаңа жұмыс орны құрылып, өндіріс көлемі артатыны сөзсіз.
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