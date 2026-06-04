Өлгенсіп жатқан қозы интернетті жарды (видео)
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Қытай әлеуметтік желілерінде ерекше қозы туралы видео үлкен резонанс тудырды.
Белгілі болғандай, қытайлық фермер базарға сатуға төрт қозы шығарған. Олардың үшеуі қысқа уақытта сатылып кетті. Алайда төртінші қозы сатып алушылар жақындағанда оғаш қылықтар көрсете бастады.
Ол кенеттен жерге құлап, жансыз жатқандай болды. Мұны көрген сатып алушылар жануарды ауру деп ойлап, оны алудан бас тартты. Ең қызығы — адамдар алыстаған кезде қозы бірден орнынан тұрып, ешнәрсе болмағандай секіріп ойнай бастады.
Фермер бұл қызық жағдайды видеоға түсіріп, интернетке жүктеді. Видео қысқа уақыт ішінде миллиондаған қаралым жинап, пайдаланушыларды таңғалдырды.
Оқиға соншалықты танымал болғаны сонша, соңында иесі қозыны сату ойынан айныды делінуде.
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