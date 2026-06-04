Жалалиддин Ахмадалиев жүргізушісіз «Қоқандық» концертінде тыңдармандарын таңғалдырды

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Жалалиддин Ахмадалиев жүргізушісіз «Қоқандық» концертінде тыңдармандарын таңғалдырды

Танымал эстрада әншісі Жалалиддин Ахмадалиев 28-31 мамыр аралығында «Халықтар достығы» өнер сарайында «Қоқандық» атты кезекті жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Төрт күнге созылған концерт тыңдармандар тарапынан үлкен қызығушылықпен қабылданды.

Өнерпаз бұл жолы да өз дәстүріне адал болып, негізгі назарды жанды орындауға аударды. Бағдарлама барысында Жалалиддин Ахмадалиев жалпы 37 ән орындады. Олардың басым бөлігі тыңдармандар арасында танымал хиттер болса, кейбіреулері алғаш рет ұсынылды.

Концерттің тағы бір назар аударарлық тұсы – бағдарламада жүргізуші де, дуэттік шығарылымдар да болмады. Үш сағатқа жуық уақыт бойы әнші сахнада жалғыз өнер көрсетті. Тек киім ауыстыру кезінде ғана оның шәкірттері көрермендерге нөмірлерін ұсынды.

https://www.instagram.com/reel/DZJpdhetMVE/?igsh=MTAwdDljdnp0anRydQ==

«Биылғы концертте жүргізуші жоқ. Басынан аяғына дейін тек өзім ән айтып жатырмын. Шаршамау үшін бағдарламаны төрт күнге создық. Репертуарды құру кезінде қатты қиналдық. Халқымыз әндерімнің көбін сүйіп тыңдайтындықтан, жалпы 37 ән орындауыма тура келді», — деді Жалалиддин Ахмадалиев.

Жалолиддин АхмадалиевҚоқанХалықтар достығы сарайы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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