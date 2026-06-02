Өзбекстандағы шөлдің ортасында пайда болған алып теңіз баршаны таңғалдыруда
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Бұхара облысындағы Қызылқұм шөлі аумағында алып су айдынының пайда болуы әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудыруда. Жергілікті тұрғындар мен қолданушылар бұл аймақты «Өзбекстанның жаңа теңізі» деп атай бастады.
БАҚ мәліметтеріне сәйкес, су айдынының ауданы шамамен 80 шаршы шақырымды құрайды. Бұл оны әйгілі Шарбақ су қоймасынан екі есеге жуық үлкен етеді.
Шөлдің ортасында мұндай үлкен су айдынының пайда болуы көпшілікті таңғалдыруда. Кейбіреулер оны болашақта туристік орталыққа айналуы мүмкін аймақ ретінде бағалауда.
Әлеуметтік желі қолданушылары мұнда курорттар, жағажайлар мен демалыс орындарын құру мүмкіндігі туралы пікір білдіруде. Әзірге бұл су айдынын болашақта пайдалану жоспары бойынша ресми толық ақпарат берілген жоқ.
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