Бухоролик Фазлиддин Исматов бир пайтнинг ўзида 20 та чет эл олийгоҳи талабасига айланди

Бирваракайига бир нечта нуфузли хорижий ОТМларнинг талабаси бўлаётган ёшларимиз кўпаймоқда. Халқ таълими вазирлиги ўз телеграм-саҳифасида хабар беришича, Бухоро туманидаги 15-умумтаълим мактаби битирувчиси Фазлиддин Исматов имтиҳонларда юқори кўрсаткичларни қайд этиб, бир пайтнинг ўзида 20 та хорижий олийгоҳ талабасига айланди.Фазлиддин имтиҳонни муваффақиятли топширган университетлар:1. WESTMINSTER INTERNATIONAL UNIVERSITY(BRIT.)2. RITISH MANAGEMENT UNIVERSITY(BRIT.)3. EOJEU TECHNICAL UNIVERSITY.(KOREA)4. OSCOW NTERNATIONAL ACADEMY5. OSCOW ACADEMY OF ECONOMICS AND LOW6. OSCOW ACADEMY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS7. ERLIN BUSINESS ACADEMY8. NOVGOROD STATE UNIVERSITY9. ANADA ROYAL ROADS UNIVERSITY10. CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGEҳамда Германиядаги ТОП-10 университет! «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг