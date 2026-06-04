Uzaylılar Var mı? NASA Başkanından Açık Yanıt

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Uzaylılar Var mı? NASA Başkanından Açık Yanıt

NASA Başkanı Jared Isaacman, uzaylı gemilerinin kazaları veya uzaylı cesetleri hakkında belgelerle doğrulanmış herhangi bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı. Bu açıklamayı Washington'da düzenlenen CNBC CEO Council Summit forumunda, insanlığın olası uzaylı medeniyetleriyle temasına dair soruları yanıtlarken yaptı.

Isaacman, NASA'nın ABD hükümeti tarafından gizlendiği iddia edilen UFO kazalarına dair popüler teorileri doğrulayan kanıtlara sahip olmadığını belirtti. Aynı zamanda, kökeni ve doğası henüz belirlenememiş uzay nesneleri hakkında verilerin bulunduğunu kaydetti.

Isaacman, "ABD Başkanı Donald Trump bu girişimi hükümet genelinde destekliyor. Tüm belgeleri toplayıp konuyla ilgili bilgileri kamuoyuna sunmaktan yana. Bence bu çok iyi bir girişim. Ancak elimde kazaya uğramış gemiler veya uzaylı cesetleri hakkında hiçbir bilgi yok. Yine de tanımlanamayan uzay olaylarına dair dosyalar mevcut ve bunları açıkça sunuyoruz" dedi.

Belirtildiğine göre, uzaylıların varlığı konusu Donald Trump'ın Şubat ayındaki açıklamasının ardından yeniden geniş çaplı tartışmaların odağına döndü. O dönemde Trump, uzaylılar, tanımlanamayan anormal olaylar ve konuyla ilgili diğer materyallere dair hükümet belgelerini yayınlamaya başlayacağına söz vermişti.

Trump'ın ifadesine göre, bu görevle ilgili olarak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ilgili kurumlara özel talimatlar verildi.

Uzmanlara göre, arşiv materyallerinin açılması, kamuoyunun on yıllardır tartışmalara ve çeşitli teorilere konu olan UFO'lar hakkındaki daha önce gizli tutulan bilgilere erişmesini sağlayabilir.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpPete HegsethCNBCWashington
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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