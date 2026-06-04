Celaleddin Ahmedaliyev, sunucusuz 'Kokandlı' konseriyle hayran bıraktı

Ünlü pop şarkıcısı Celaleddin Ahmedaliyev, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Halklar Dostluğu Sanat Sarayı'nda 'Kokandlı' adlı yeni solo konser programını sundu. Dört gün süren konser hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Sanatçı bu kez de geleneğine sadık kalarak ana odağı canlı performansa yöneltti. Program boyunca Celaleddin Ahmedaliyev toplam 37 şarkı seslendirdi. Bunların çoğu hayranları arasında popüler olan hit şarkılar olurken, bazıları ise ilk kez sunuldu.

Konserin dikkat çekici bir diğer yönü ise programda ne bir sunucunun ne de düet performanslarının yer almasıydı. Yaklaşık üç saat boyunca şarkıcı sahnede tek başına performans sergiledi. Sadece kostüm değişiklikleri sırasında öğrencileri izleyiciler için sahne aldı.

«Bu yıl konserde sunucu yok. Baştan sona sadece ben şarkı söylüyorum. Yorulmamak için programı dört güne yaydık. Repertuvarı oluştururken çok zorlandık. Halkımız şarkılarımın çoğunu severek dinlediği için toplam 37 eser seslendirmek zorunda kaldım», dedi Celaleddin Ahmedaliyev.