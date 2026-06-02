Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...

Dünya Kupası'na giden tarihi yolculuğunun arifesinde olan Özbekistan Milli Takımı, okyanus ötesinde ciddi bir sınavdan geçti. Temsilcilerimiz, Kanada'nın Edmonton şehrindeki muhteşem stadyumda, 50 binden fazla yerel taraftarın desteğiyle gelecekteki dünya kupası ev sahiplerine karşı hazırlık maçına çıktı. Şiddetli geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Kanadalı futbolcular iki tehlikeli atağı gole çevirerek maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu karşılaşma sadece ülkemizdeki futbolseverlerin değil, dünyanın en büyük kulüplerinin de dikkatini çekti. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nin devi Manchester City, savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'un Özbekistan milli takımındaki performansını yakından takip etti ve resmi sitesinde bu maçla ilgili bir değerlendirme yayınladı.

City ne diyor: Husanov nasıl bir not aldı?

Dünyanın en güçlü kulüplerinden biri olan Manchester City'nin basın servisi kendi mancity.com sitesinde vatandaşımız hakkında şunları yazıyor:

«Abdukodir Husanov, Özbekistan milli takımında ilk 11'de sahaya çıktı. Yetenekli savunmacımız maçın ilk saniyelerinden son düdüğüne kadar sahada durmaksızın mücadele etti. Ancak takımı, Kanada'ya karşı oynanan hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu».

Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı büyük futbol şöleni Dünya Kupası'nın başlamasına çok az zaman kaldı. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki güçlü milli takımlar, turnuvaya yüksek formda ulaşmak için bu tür ciddi hazırlık maçları yapıyor.

Edmonton'daki maçın kronolojisi ve gol detayları

Fabio Cannavaro yönetimindeki 22 yaşındaki savunmacımız Husanov'un forma giydiği Özbekistan Milli Takımı, maçın ilk yarısında stadyumdaki birçok taraftarda olumlu bir izlenim bıraktı. Takımımız hücum hattında rakip kaleyi tehdit edecek birkaç net pozisyon yakaladı. Ancak beceri veya soğukkanlılık eksikliği nedeniyle ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının ilk dakikaları ev sahibinin baskısıyla başladı. Devreden 13 dakika sonra, maçın 58. dakikasında Jonathan Osorio, Özbek savunmasının hatasını iyi değerlendirerek Kanada'yı öne geçirdi. Temsilcilerimiz beraberlik için yüklendiği sırada, uzatma dakikalarında Michael Nelson ikinci golü atarak Jesse Marsch'ın öğrencilerinin galibiyetini perçinledi.

Sıradaki durak: Rakip Hollanda!

Kanada maçı geride kaldı. Şimdi milli takımımız tüm dikkatini New York'ta oynanacak bir sonraki büyük maça çevirecek. Okyanus ötesindeki kamp kapsamında temsilcilerimiz 8 Haziran'da dünya futbolunun devlerinden Hollanda milli takımı ile Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkacak.

Manchester City, makalesinin sonunda Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini de hatırlattı. Hatırlatmak gerekirse, vatandaşlarımız Dünya Kupası'nın K Grubu'nda yer alıyor ve burada Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kolombiya milli takımları ile bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecekler. Başarılar Özbekistan!