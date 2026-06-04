Ölü Taklidi Yapan Kuzu İnterneti Salladı (video)

Çin sosyal medyasında alışılmadık bir kuzu hakkındaki video büyük yankı uyandırdı.

Anlaşıldığına göre, Çinli bir çiftçi satmak için pazara dört kuzu getirdi. Üçü kısa sürede satıldı. Ancak dördüncü kuzu, alıcılar yaklaştığında tuhaf hareketler yapmaya başladı.

Aniden yere yığıldı ve cansızmış gibi yattı. Bunu gören alıcılar hayvanın hasta olduğunu düşünerek satın almaktan vazgeçti. En ilginç yanı ise, insanlar uzaklaşınca kuzunun hemen yerinden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi zıplayıp oynamaya başlamasıydı.

Çiftçi bu ilginç durumu videoya çekip internete yükledi. Video kısa sürede milyonlarca izlenme toplayarak kullanıcıları şaşırttı.

Olay o kadar popüler oldu ki, sahibinin sonunda kuzuyu satmaktan vazgeçtiği söyleniyor.