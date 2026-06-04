İşletmeler için teminatsız mikrokredi limiti 200 milyon suma yükseltildi

·51·Özbekistan
İşletmeler için teminatsız mikrokredi limiti 200 milyon suma yükseltildi

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletme temsilcilerini desteklemek ve onlar için elverişli bir iş ortamı yaratmak adına bir müjdeli haber daha duyuruldu. Girişimcilik faaliyetlerini genişletmek ve yeni projeler hayata geçirmek isteyen vatandaşlarımıza devletimiz tarafından çok büyük finansal kolaylıklar sağlanmaktadır. Artık işini dürüst ve başarılı bir şekilde yürüten işletme temsilcileri, herhangi bir mülkü teminat göstermeden oldukça yüksek miktarda nakit fon elde edebilecekler.

Yeni düzene göre, bu yılın 1 Temmuz tarihinden itibaren girişimciler için verilen teminatsız mikrokredinin azami tutarı mevcut 100 milyon sumdan 200 milyon suma yükseltildi.

Bu imkandan kimler yararlanabilir?

Elbette, böyle bir kolaylık sorumluluğunun bilincinde olan girişimcilere daha geniş yollar açmaktadır. Yeni finansal norm:

  • Daha önce bankadan mikrokredi alıp yükümlülüklerini zamanında yerine getiren;

  • Banka sisteminde olumlu kredi geçmişine (geri bildirime) sahip sektör temsilcileri için geçerlidir.

Bu sistem, bankalar ile girişimciler arasındaki karşılıklı güveni daha da pekiştirmeye hizmet etmektedir.

Girişimciliği geliştirmede önemli bir adım

Söz konusu limitin iki katına çıkarılması, ülkemizde istikrarlı bir şekilde uygulanan «Küçük İşletmeleri Destekleme Kapsamlı Programı» kapsamında öngörülmüştür. Bu tarihi karar, iş insanlarının gereksiz uğraşlar olmadan, yani herhangi bir teminat veya kefalet talep edilmeden, gerekli finansal kaynaklardan özgürce ve hızlı bir şekilde yararlanma imkanlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Umut verici yenilik: Böyle bir finansal destek, yaz sezonunda işini yeni bir aşamaya taşımak isteyen girişimcilerimiz için tam zamanında geldi. Teminatsız fonlar sayesinde ülkemizde yüzlerce yeni istihdam yaratılacağı ve üretim hacminin artacağı şüphesizdir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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