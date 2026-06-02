Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor

Buhara bölgesindeki Kızılkum Çölü'nde devasa bir su kütlesinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Yerel halk ve kullanıcılar bu bölgeyi şimdiden "Özbekistan'ın yeni denizi" olarak adlandırmaya başladı.

Medya kuruluşlarına göre, su kütlesinin alanı yaklaşık 80 kilometrekareyi buluyor. Bu da onu ünlü Çarvak Baraj Gölü'nden neredeyse iki kat daha büyük kılıyor.

Çölün ortasında böyle büyük bir su kütlesinin oluşması birçok kişiyi şaşırtıyor. Bazıları burayı gelecekte turistik bir merkeze dönüşebilecek bir alan olarak değerlendiriyor.

Sosyal medya kullanıcıları burada tatil köyleri, plajlar ve dinlenme tesisleri kurulma ihtimali üzerine fikirlerini paylaşıyor. Henüz bu su kütlesinin gelecekteki kullanım planına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.