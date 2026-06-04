Bugün Dünya'da güçlü bir manyetik fırtına görülebilir

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Bugün Dünya'da güçlü bir manyetik fırtına görülebilir

4 Haziran'da Güneş'te meydana gelen güçlü X sınıfı patlamalar sonucu oluşan plazma akışının Dünya iyonosferine ulaşması bekleniyor. Bu bilgi, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından açıklandı.

Uzmanlara göre, bu patlamaların etkisiyle gezegende 6-7 şiddetinde güçlü bir manyetik fırtına oluşma ihtimali bulunuyor.

Belirtildiğine göre, plazma akışının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimi sırasında bazı insanlarda uyku kalitesinde bozulma, artan yorgunluk hissi ve kalp ritminde değişiklikler görülebilir.

Bu bağlamda uzmanlar, halka sağlıklarına ciddi şekilde dikkat etmelerini, aşırı fiziksel aktivite ve zihinsel stresten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Rusya Bilimler AkademisiUzay Araştırmaları EnstitüsüGüneş Astronomisi Laboratuvarı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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