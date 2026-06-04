Gibt es Außerirdische? NASA-Chef gibt offene Antwort

NASA-Administrator Jared Isaacman erklärte, dass ihm keine dokumentierten Beweise für abgestürzte außerirdische Raumschiffe oder Leichen von Außerirdischen vorliegen. Er äußerte sich dazu bei der Beantwortung von Fragen über mögliche Kontakte der Menschheit zu außerirdischen Zivilisationen auf dem CNBC CEO Council Summit in Washington.

Isaacman betonte, dass der NASA keine Beweise vorliegen, die populäre Theorien über UFO-Abstürze stützen, die angeblich von der US-Regierung vertuscht werden. Gleichzeitig räumte er ein, dass Daten über Weltraumobjekte existieren, deren Ursprung und Natur noch nicht identifiziert wurden.

"US-Präsident Donald Trump treibt diese Initiative in der gesamten Regierung voran. Er befürwortet das Sammeln aller Dokumente und die Veröffentlichung relevanter Informationen für die Öffentlichkeit. Ich halte das für eine sehr gute Initiative. Aber ich habe keine Informationen über abgestürzte Schiffe oder Leichen von Außerirdischen. Allerdings gibt es Akten über nicht identifizierte Weltraumphänomene, und wir stellen diese öffentlich zur Verfügung", sagte Isaacman.

Es wurde angemerkt, dass das Thema der Existenz Außerirdischer nach Donald Trumps Erklärung im Februar wieder in den Mittelpunkt breiter Diskussionen gerückt ist. Damals versprach er, mit der Veröffentlichung von Regierungsdokumenten über Außerirdische, nicht identifizierte anomale Phänomene und anderes Material zu diesem Thema zu beginnen.

Laut Trump wurden US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und zuständigen Behörden spezielle Anweisungen bezüglich dieser Aufgabe erteilt.

Experten sind der Meinung, dass die Öffnung von Archivmaterialien der Öffentlichkeit Zugang zu zuvor geheimen Informationen über UFOs verschaffen könnte, die seit Jahrzehnten Anlass für Debatten und verschiedene Theorien geben.