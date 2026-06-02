Kurz vor dem Beginn ihrer historischen Reise zur Weltmeisterschaft bestand die usbekische Nationalmannschaft einen ernsthaften Test in Übersee. Unsere Vertreter traten in einem Testspiel gegen die zukünftigen WM-Gastgeber in einem prächtigen Stadion im kanadischen Edmonton an, unterstützt von über 50.000 einheimischen Fans. In der zweiten Halbzeit der intensiven Begegnung nutzten die Kanadier zwei gefährliche Angriffe effektiv aus und sicherten sich einen 2:0-Sieg.

Dieses Aufeinandertreffen erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der Fußballfans in unserem Land, sondern auch die der größten Vereine der Welt. Insbesondere der aktuelle Gigant der englischen Premier League, Manchester City, verfolgte den Einsatz seines Verteidigers Abdukodir Husanov für die usbekische Nationalmannschaft genau und äußerte sich auf seiner offiziellen Website zu diesem Spiel.

Was sagen die «Cityzens»: Wie wurde Husanov bewertet?

Die Pressestelle von Manchester City, einem der stärksten Vereine der Welt, schreibt auf seiner mancity.com Website über unseren Landsmann:

«Abdukodir Husanov stand in der Startelf der usbekischen Nationalmannschaft. Unser talentierter Verteidiger arbeitete von den ersten Sekunden bis zum Schlusspfiff unermüdlich auf dem Platz. Dennoch verlor sein Team das intensive Freundschaftsspiel gegen Kanada mit 0:2».

Das große Fußballfest auf dem amerikanischen Kontinent – die Weltmeisterschaft – steht kurz bevor. Aus diesem Grund bestreiten starke Nationalmannschaften aus allen Teilen der Welt solche ernsthaften Testspiele, um in Topform zum Turnier zu reisen.

Chronik des Spiels in Edmonton und Details zu den Toren

Die usbekische Nationalmannschaft mit unserem 22-jährigen Verteidiger Husanov unter der Leitung von Fabio Cannavaro hinterließ bei vielen Fans im Stadion während der ersten Halbzeit einen sehr positiven Eindruck. Unser Team erspielte sich in der Offensive mehrere sehr gute und gefährliche Gelegenheiten, um den gegnerischen Kasten zu treffen. Aufgrund mangelnder Präzision oder Kaltblütigkeit blieb es jedoch in der ersten Halbzeit beim torlosen Remis.

Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit begannen mit einer aktiven Phase der Gastgeber. 13 Minuten nach der Pause, in der 58. Spielminute, nutzte Jonathan Osorio einen Fehler der usbekischen Abwehr aus und brachte Kanada in Führung. Während unsere Mannschaft auf den Ausgleich drängte, erzielte Michael Nelson in der Nachspielzeit den zweiten Treffer und besiegelte den Sieg für die Elf von Jesse Marsch.

Nächste Station: Gegner — Niederlande!

Das Spiel gegen Kanada ist Geschichte. Nun richtet unsere Nationalmannschaft ihre Aufmerksamkeit auf das nächste große Duell in New York. Im Rahmen des Trainingslagers in Übersee bestreiten unsere Vertreter am 8. Juni ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen einen der Giganten des Weltfußballs – die niederländische Nationalmannschaft.

Am Ende des Artikels erwähnte Manchester City auch die WM-Gegner von Usbekistan. Zur Erinnerung: Unsere Landsleute befinden sich in Gruppe K und kämpfen dort gegen Portugal, die Demokratische Republik Kongo und Kolumbien um den Einzug in die nächste Runde. Vorwärts, Usbekistan!