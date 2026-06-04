Lamm, das tot spielt, geht im Internet viral (Video)

Ein Video eines ungewöhnlichen Lamms hat in chinesischen sozialen Netzwerken für großes Aufsehen gesorgt.

Berichten zufolge brachte ein chinesischer Bauer vier Lämmer zum Verkauf auf den Markt. Drei davon waren schnell verkauft. Das vierte Lamm begann jedoch, sich seltsam zu verhalten, als sich Käufer näherten.

Es fiel plötzlich zu Boden und lag regungslos da, als wäre es tot. Als die Käufer dies sahen, hielten sie das Tier für krank und weigerten sich, es zu kaufen. Das Amüsanteste daran: Sobald die Menschen weggingen, stand das Lamm sofort auf und fing an, herumzuspringen, als wäre nichts passiert.

Der Bauer filmte diesen bizarren Vorfall und stellte ihn ins Internet. Das Video sammelte in kurzer Zeit Millionen von Aufrufen und erstaunte die Nutzer.

Der Vorfall wurde so berühmt, dass der Besitzer Berichten zufolge beschloss, das Lamm doch nicht zu verkaufen.