Starker geomagnetischer Sturm heute auf der Erde erwartet

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Starker geomagnetischer Sturm heute auf der Erde erwartet

Ein Plasmastrom, der durch starke solare Röntgenstrahlungsausbrüche der X-Klasse am 4. Juni erzeugt wurde, soll heute die Ionosphäre der Erde erreichen. Dies teilte das Labor für Sonnenphysik des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften mit.

Laut Experten könnten diese Ausbrüche einen starken geomagnetischen Sturm auf dem Planeten auslösen, der eine Stärke von 6–7 erreicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Wechselwirkung des Plasmastroms mit dem Erdmagnetfeld bei einigen Menschen Schlafstörungen, verstärkte Müdigkeit und Veränderungen im Herzrhythmus auftreten können.

In diesem Zusammenhang raten Experten der Bevölkerung, besonders auf ihre Gesundheit zu achten und übermäßige körperliche Belastungen sowie psychischen Stress zu vermeiden.

Russische Akademie der WissenschaftenInstitut für WeltraumforschungLabor für Sonnenastronomie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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