Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen

Das Auftauchen eines riesigen Gewässers in der Wüste Kysylkum in der Region Buchara sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Einheimische und Nutzer haben das Gebiet bereits als das „neue Meer Usbekistans“ bezeichnet.

Medienberichten zufolge umfasst die Fläche des Gewässers fast 80 Quadratkilometer. Damit ist es fast doppelt so groß wie das berühmte Tscharwak-Reservoir.

Das Entstehen eines so großen Gewässers mitten in der Wüste überrascht viele. Einige sehen darin ein Gebiet, das in Zukunft zu einem Touristenziel werden könnte.

In sozialen Netzwerken äußern Nutzer ihre Meinung über die Möglichkeit, hier Kurorte, Strände und Erholungsgebiete einzurichten. Bisher wurden keine offiziellen Details zur zukünftigen Nutzung des Gewässers bekannt gegeben.