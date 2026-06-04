Jaloliddin Ahmadaliyev überrascht Fans mit moderationsfreiem Gesang beim Kokand-Konzert

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Jaloliddin Ahmadaliyev überrascht Fans mit moderationsfreiem Gesang beim Kokand-Konzert

Der berühmte Popsänger Jaloliddin Ahmadaliyev präsentierte vom 28. bis 31. Mai sein neuestes Solokonzertprogramm mit dem Titel „Kokand“ im Palast der Völkerfreundschaft. Das viertägige Konzert wurde von den Fans mit großer Begeisterung aufgenommen.

Seiner Tradition treu bleibend, konzentrierte sich der Künstler auch diesmal hauptsächlich auf Live-Auftritte. Während des Programms sang Jaloliddin Ahmadaliyev insgesamt 37 Lieder. Während die meisten davon beliebte Hits bei den Fans waren, wurden einige zum ersten Mal präsentiert.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Konzerts war, dass das Programm weder einen Moderator noch Duette beinhaltete. Fast drei Stunden lang trat der Sänger allein auf der Bühne auf. Nur während der Kostümwechsel präsentierten seine Schüler Aufführungen für das Publikum.

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„In diesem Jahr gibt es keinen Moderator beim Konzert. Von Anfang bis Ende singe nur ich. Wir haben das Programm auf vier Tage verteilt, damit ich nicht zu müde werde. Es war sehr schwierig, das Repertoire zusammenzustellen. Da unser Volk viele meiner Lieder gerne hört, musste ich insgesamt 37 Titel aufführen“, sagte Jaloliddin Ahmadaliyev.

Jaloliddin AhmadaliyevKokandPalast der Völkerfreundschaft
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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