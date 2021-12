Диетолог энг зарарли нонуштани маълум қилди

Aмерикалик диетолог Лаура Бурак организм учун энг зарарли ва қад-қомат учун хавфли нонуштани маълум қилди. Бу ҳақда Eat This, Not That нашри хабар бермоқда Буракнинг сўзларига кўра, таркибида қанд кўп бўлган нонушта энг ёмони ҳисобланади. Пончик, блинчик ва кекс шулар жумласидан.Унинг фикрича, қанд кўринишидаги «бўш калориялар»ни истеъмол қилиш қонда холестерин миқдорининг ошишига олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, ширин нонуштада организм учун зарур бўлган оқсил ва тўқималар бўлмайди. Шу боис тўқлик ҳисси жуда тез ўтиб кетади.Шифокор нонуштага ширин пишириқлар ўрнига сули бўтқасини истеъмол қилишни ва унга оқсил қўшишни таклиф қилади. Шунингдек, у авокадо, қайнатилган тухум ва қора нонни фойдали маҳсулотлар сирасига киритди. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг