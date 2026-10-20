Әлемдегі ең қуатты армиялар рейтингі жарияланды. Өзбекстан нешінші орында?
Global Firepower халықаралық жобасы 2026 жылға арналған әлемдегі ең қуатты армиялар рейтингін жариялады. Онда 145 елдің әскери әлеуеті бағаланған. Өзбекстан тізімде 53-орынды иеленіп, Орталық Азиядағы мемлекеттер арасында ең жоғары нәтиже көрсетті.
Рейтингте бірінші орынды АҚШ иеленді. Ресей екінші, Қытай үшінші орынға жайғасты. Үндістан төртінші, Оңтүстік Корея бесінші орында тұр.
Үздік ондыққа Франция, Жапония, Ұлыбритания, Түркия және Италия да кірді.
Global Firepower деректеріне сәйкес, мемлекеттердің PowerIndex көрсеткіштері төмендегідей:
АҚШ — 0,0741;
Ресей — 0,0791;
Қытай — 0,0919;
Үндістан — 0,1346;
Оңтүстік Корея — 0,1642;
Франция — 0,1798;
Жапония — 0,1876;
Ұлыбритания — 0,1881;
Түркия — 0,1975;
Италия — 0,2211.
Орталық Азияда Өзбекстан көшбасшы
Аймақ елдері арасында Өзбекстан 53-орынды иеленді. Қазақстан 58-орында, Түрікменстан 78-орында, Тәжікстан 100-орында, ал Қырғызстан 109-орында тұр.
Рейтингтің ең соңында Орталық Африка Республикасы 143-орынды, Белиз 144-орынды және Бутан 145-орынды иеленді.
Рейтинг қалай жасалады?
Global Firepower деректері бойынша, рейтингті есептеуде 60-тан астам фактор ескеріледі. Олардың қатарына әскери қызметкерлер саны, қару-жарақ пен техника көлемі, қаржылық мүмкіндіктер, логистика, табиғи ресурстар және елдің географиялық ерекшеліктері кіреді.
2026 жылғы есептеулерде халықтың интернетпен қамтылу деңгейі де жаңа фактор ретінде қосылды.
PowerIndex көрсеткіші неғұрлым төмен болса, елдің дәстүрлі әскери әлеуеті соғұрлым жоғары деп бағаланады. Теориялық тұрғыдан ең жақсы нәтиже 0,0000 болып табылады, бірақ жоба түсіндірмесіне сәйкес, іс жүзінде мұндай көрсеткішке жету мүмкін емес.
Рейтингте әскери техника санымен қатар мемлекеттің қаржылық және логистикалық мүмкіндіктері де ескеріледі. Мысалы, Global Firepower деректерінде АҚШ-тың әртүрлі міндеттерге арналған ұшақтары мен тікұшақтарының жалпы саны 13 032, ал авиатасығыштары 11 деп көрсетілген.
Сонымен қатар, бұл рейтинг елдердің әскери әлеуетін салыстыруға бағытталған, ол әрбір қару немесе техника бірлігінің жауынгерлік дайындығын және ықтимал соғыс нәтижесін толықтай көрсетпейді.
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