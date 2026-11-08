Жапонияда шаш талынан да жұқа шоколад жасалды
Жапонияда әлемдегі ең жұқа шоколад ретінде танылған ерекше тәтті өндірілуде. Оның қалыңдығы небәрі 0,03 миллиметрді құрайды. «Corteccia» деп аталатын бұл десерт тек ерекше сыртқы түрімен ғана емес, сонымен қатар ауызда лезде еріп кетуімен де тәттіқұмарлардың назарын аударды.
Жапониялық кондитер Маттео Санкликка негізін қалаған MATTE Bottega del Cioccolato компаниясы 2024 жылдың ақпан айында Токиодағы Azabudai Hills Garden Plaza кешенінде өз жұмысын бастады. Қысқа уақыт ішінде компания әлемдегі ең жұқа шоколадты шығаруымен танымал болды. «Corteccia» атауы итальян тілінде «ағаш қабығы» деген мағынаны білдіреді.
Италияның дәстүрлі қабатты шоколадтарынан шабыт алған десерт өте жұқа шоколад қабатынан дайындалады. Бұл процесс үшін жергілікті техника маманымен бірлесіп, бір жарым жыл бойы арнайы жабдық әзірленді. Ол шоколадты небәрі 0,03 миллиметр қалыңдықта жаюға және орауға мүмкіндік береді.
Компания негізін қалаушы Маттео Санкликканың мақсаты қарапайым шоколадтан өзгеше, ауызда еру процесін ерекше сезінуге мүмкіндік беретін десерт жасау болды. Оның пікірінше, шоколадтың ең жағымды сәті – ауызда еру алдындағы кезең. «Corteccia» дәл осы сезімді сыйлау үшін арнайы әзірленген.
Өнімнің жұқа қабаты цилиндр тәрізді таяқша етіп оралады. Оның сыртқы түрі кедір-бұдыр ағаш қабығын еске түсіреді. Өндірушілердің айтуынша, шоколад тілге тиген бойда лезде еріп кетеді және әдеттегіден өзгеше дәмді әсер қалдырады.
Десерт әлеуметтік желілерде танымал болғаннан кейін көптеген кондитерлер оның ұқсасын жасауға тырысты. Алайда, әзірге ешкім бұған қол жеткізе алмады. Мұның басты себебі – шоколадты осындай деңгейде жұқа етіп дайындауға мүмкіндік беретін арнайы жабдықтың болуында.
Қызығы, бұл құрылғының жалғыз данасы MATTE Bottega del Cioccolato компаниясының Токиодағы шеберханасында орналасқан. Сол себепті «Corteccia» әзірге әлемдегі басқа кондитерлер қайталай алмаған бірегей тәтті болып қалуда.
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