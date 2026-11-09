Түркияда 22 караттық алтынмен қапталған тәтті сатып алушылардың қызығушылығын тудыруда

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Түркияда 22 караттық алтынмен қапталған тәтті сатып алушылардың қызығушылығын тудыруда

Түркияның Амасья қаласындағы азық-түлік дүкенінде ерекше тәтті сатып алушылардың назарын аударып отыр. Сөз 22 караттық жеуге жарамды алтын ұнтағымен безендірілген түрік локумы туралы болып тұр. Оның бір келісі 10 мың түрік лирасынан сатылуда.

Бадам, пісте және қарақат қосып дайындалған бұл тәтті сыртқы көрінісімен де өзгелерден ерекшеленеді. Локумның беті тағамдарда қолдануға арналған алтын ұнтағымен қапталған.

Дүкен иесі Селим Каяның айтуынша, 50 келі локум дайындау барысында барлығы 5 грамм 22 караттық алтын пайдаланылады. Тәттінің бағасы бір келі үшін 10 мың лира деп белгіленген. Ең қызығы, дүкенге келген әрбір адам оны сатып ала ма, жоқ па, тегін дәм татып көре алады.

Алайда ерекше тәттінің бағасы жергілікті тұрғындардың бәріне бірдей ұнай қоймады. Кейбір сатып алушылар оны тым қымбат деп санап, мұндай локумды сатып алу оңай емес екенін айтқан.

Мәлімет үшін, аталған дүкенде локумның тағы 66 түрі сатылады. Олардың бағасы өнім құрамына қарай бір келісі үшін 500 лирадан 3 мың лираға дейін бағаланған.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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