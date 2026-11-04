Қазақстаннан ұшқан жас бүркіт 1400 шақырым жол жүріп, Қашқадарияға жетті
Қазақстанда туғанына небәрі бірнеше ай болған дала бүркіті шамамен 1400 шақырым қашықтықты артқа тастап, Өзбекстанның Қашқадария облысына дейін жетті. Құстың ұзақ сапарын мамандар GPS-трекер арқылы бақылап отыр.
Тоңғыш деп аталатын бүркіт жылы жаққа қарай алғашқы дербес саяхатын жасауда. Оның қозғалыс бағытын Қазақстандағы «Алтынемел» ұлттық паркінің қызметкерлері қадағалауда.
Ұлттық парктің мәліметінше, Тоңғыш жаз мезгілінде ұяда отырған аппақ, үлпілдек балапан болған. 20 шілдеде мамандар оған күн батареясымен жұмыс істейтін GPS-трекер орнатқан. Осы арқылы жас бүркіттің әрбір қимылын қашықтан бақылау мүмкіндігі туды.
2 қарашада жарияланған мәліметтерге қарағанда, Тоңғыш Қазақстан аумағынан шығып, Қырғызстан арқылы Өзбекстанға кірген. Ол алдымен Самарқандқа дейін ұшып барып, кейін Қашқадария облысының Қаршы қаласының маңында тіркелген.
Осылайша, бірнеше айлық бүркіт үш мемлекеттің аумағын кесіп өтіп, шамамен 1400 шақырым жол жүрді.
Мамандар дала бүркітінің Қызыл кітапқа енгізілген сирек кездесетін құстардың бірі екенін атап өтті. GPS-трекер арқылы жинақталған деректер олардың көші-қон бағыттарын зерттеуге, қауіпті аймақтарды анықтауға және құстарды қорғау шараларын күшейтуге маңызды үлес қосады.
Тоңғыш қыстайтын мекеніне жеткенге дейін оның сапарын бақылау жалғасады.
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