iPhone 18 смартфондарының бүгінгі бағалары белгілі болды
iPhone 18 сериялы смартфондарының 2026 жылғы 17 қарашадағы бағалары белгілі болды. Тізімде iPhone DUO, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max модельдері бар. Бағалар eSIM + eSIM және SIM + eSIM нұсқалары бойынша бөлек көрсетілген.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 доллар
• 512 GB — 3699 доллар
• 1 TB — 5499 доллар
• 2 TB — 6299 доллар
eSIM + eSIM нұсқасы
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 доллар
• 256 GB Glacier — 1579 доллар
• 256 GB Black — 1619 доллар
• 256 GB Burgundy — 1649 доллар
• 512 GB — 2099 доллар
• 1 TB — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 доллар
• 256 GB Silver — 1749 доллар
• 256 GB Glacier — 1749 доллар
• 256 GB Burgundy — 1749 доллар
• 512 GB Black — 2149 доллар
• 512 GB Silver — 2149 доллар
• 512 GB Glacier — 2099 доллар
• 512 GB Burgundy — 2099 доллар
• 1 TB — 2899 доллар
SIM + eSIM нұсқасы
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1649 доллар
• 256 GB Glacier — 1589 доллар
• 256 GB Black — 1699 доллар
• 256 GB Burgundy — 1699 доллар
• 512 GB — 1999 доллар
• 1 TB — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1779 доллар
• 256 GB Black — 1819 доллар
• 256 GB Silver — 1799 доллар
• 256 GB Burgundy — 1829 доллар
• 512 GB Black — 2199 доллар
• 512 GB Silver — 2199 доллар
• 512 GB Burgundy — 2199 доллар
• 512 GB Glacier — 2199 доллар
• 1 TB Black — 2999 доллар
• 1 TB Burgundy — 2999 доллар
• 1 TB Glacier — 3299 доллар
• 1 TB Silver — 3299 доллар
Бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін. Бұл тізім 2026 жылғы 17 қарашадағы жағдай бойынша берілген.
Жазылыммен жарнама болмайды
Zamin Premium — айына 4 900 сом
Пікірлер0
…