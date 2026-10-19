Төбесі кесілген қара түсті Chevrolet Cobalt: Қазақстандық шебердің ерекше кабриолеті таңғалдырды
Орталық Азия жолдарындағы ең танымал әрі қолжетімді бюджеттік седандардың бірі саналатын Chevrolet Cobalt автокөлігі күтпеген кейіпте көрініс тапты. Қазақстанда жергілікті шеберлердің бірі қара түсті қарапайым Cobalt моделін түбегейлі өзгертіп, оны төбесі ашық кабриолетке айналдырды.
Интернет қолданушылары бұл ерекше тюнинг жобасын қалжыңмен «Коблеолет» деп атап кетті және ол әлеуметтік желілерде қызу талқыға түсті.
Төбесі кесілген седан: Тюнинг қалай жасалды?
Тараған суреттерде қара түсті Cobalt-тың сыртқы келбетіне айтарлықтай өзгерістер енгізілгені анық байқалады:
Төбесі мен тіреуіштерін кесу: Көліктің классикалық металл төбесі, артқы әйнегі және бүйір тіреуіштері толығымен алынып тасталған, тек алдыңғы әйнек пен оның қауіпсіздік жақтауы ғана сақталған;
Ашық 4 орындық салон: Седан өзінің толық төрт орындық құрылымын сақтап қалған; бас сүйегіштер ашық аспан астында спорттық стиль сыйлап тұр;
«Black Edition» стилі: Көлік толығымен қою қара түске боялған, қара түсті құйма дискілермен және қараңғыланған шамдармен жабдықталған;
Шанақ беріктігі мәселесі: Төбесі кесілгеннен кейін, шанақтың бұрылыстағы беріктігін (қаттылығын) сақтау үшін төменгі бөлігі арнайы күшейтілген болуы мүмкін.
Автокөлік әуесқойларының пікірі және қауіпсіздік талаптары
Бұл жоба желі қолданушылары мен жүргізушілер арасында әртүрлі қызығушылық пен сұрақтар тудырды:
«Бюджеттік кабриолет»: Жанкүйерлердің бір бөлігі шебердің қиялы мен батылдығына тәнті болып, мұны жаздың ыстық күндері қала ішінде серуендеуге арналған өте ерекше және көзге түсетін лайфстайл көлік ретінде бағалады;
Заңдылық және ЖПИ талаптары: Көптеген пікір білдірушілер көлік құрылымына рұқсатсыз мұндай күрделі өзгеріс енгізу қауіпсіздік талаптарына қаншалықты сәйкес келетініне, сондай-ақ техникалық байқау мен қайта тіркеу кезінде мәселе туындауы мүмкін екеніне алаңдаушылық білдірді;
Жаңбырлы күндер сынағы: Көлікте жиналмалы мата немесе қатты төбе механизмі бар-жоғы әзірге белгісіз, мұндай көлік тек ашық және шуақты ауа райында ғана жүруге арналғандай көрінеді.
Қалай болғанда да, қарапайым Cobalt-ты осындай экстравагантты пішінге келтіру жергілікті тюнинг шеберлерінің шығармашылығында шек жоқ екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
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