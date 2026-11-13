Onix пен Tracker бағасы күрт төмендетілді: 47 миллион сумға дейінгі жеңілдік ұсынылуда
Өзбекстанда Chevrolet автокөліктерін сатып алуды жоспарлап жүргендер үшін күтпеген жаңалық: UzAuto Motors Onix және Tracker модельдерінің кейбір жиынтықтамаларына ірі жеңілдіктер жариялады. Ең үлкен жеңілдік Tracker-дің жоғары жиынтықтамаларының біріне тиесілі — оның бағасынан 47 миллион сумға дейін төмендету ұсынылуда. Onix сатып алушылары үшін де 25 миллион сумға дейінгі жеңілдік бар.
Компания жариялаған ұсыныстар арасында әртүрлі жиынтықтамалар бар. Демек, сатып алушылар өз бюджетіне сай автокөлік таңдап қана қоймай, айтарлықтай қаражатты үнемдеу мүмкіндігіне де ие болады.
Chevrolet Onix: қай жиынтықтама қаншаға арзандады?
UzAuto Motors Chevrolet Onix-тің бірнеше жиынтықтамасы үшін жеңілдіктер белгіледі. Олардың мөлшері 17,5 миллион сумнан 25 миллион сумға дейін жетеді.
Жарияланған жеңілдіктер төмендегідей:
3LT MT — 20 миллион сум;
LTZ Turbo AT — 17,5 миллион сум;
PR 2 Turbo AT Plus — 25 миллион сум;
Turbo AT Redline — 25 миллион сум.
Көріп отырғаныңыздай, Onix-тің PR 2 Turbo AT Plus және Turbo AT Redline жиынтықтамаларын таңдаған сатып алушылар ең үлкен — 25 миллион сумдық жеңілдікті пайдалана алады.
Бұл, әсіресе, автокөлік сатып алуды сәл кейінге қалдырған немесе дәл осы модельді алуды жоспарлап жүргендер үшін назар аударарлық ұсыныс.
Chevrolet Tracker: ең үлкен жеңілдік 47 миллион сумға жетті
Жеңілдіктер мөлшері бойынша Chevrolet Tracker анағұрлым қызықты ұсыныстарды ұсынуда. Компания осы кроссовердің төрт жиынтықтамасы үшін жеңілдікті бағаларды жариялады.
Олар төмендегідей:
LS Plus — 22,5 миллион сум;
LTZ Plus — 35 миллион сум;
Premier Plus — 45 миллион сум;
Premier Redline — 47 миллион сум.
Ең үлкен жеңілдік Tracker Premier Redline жиынтықтамасына берілуде. Бұл автокөлік үшін 47 миллион сумдық жеңілдік ұсынылған.
Premier Plus жиынтықтамасында да жеңілдік айтарлықтай — 45 миллион сум. Бұл Tracker-дің жоғары жабдықталған нұсқаларын сатып алуды ойластырып жүргендер үшін ұсынысты одан да қызықты етеді.
Қай автокөлік сатып алушысы көбірек үнемдейді?
Жарияланған сандарды салыстырғанда, ең үлкен жеңілдік Chevrolet Tracker-ге тиесілі екені көрінеді. Оның Premier Redline жиынтықтамасындағы жеңілдік Onix-тің ең үлкен жеңілдігінен 22 миллион сумға көп.
Сондай-ақ, Tracker Premier Plus үшін 45 миллион сум, LTZ Plus үшін 35 миллион сум жеңілдік ұсынылуда. Onix модельдерінде ең жоғары жеңілдік 25 миллион сумды құрайды.
Әрине, автокөлік таңдауда тек жеңілдік мөлшеріне қарап шешім қабылдау дұрыс емес. Жиынтықтама, техникалық сипаттамалар, пайдалану мақсаты және сатып алушының бюджеті де маңызды рөл атқарады.
Сатып алудан бұрын нені анықтау керек?
Ірі жеңілдік туралы хабар сатып алушыларды қызықтыратыны сөзсіз. Алайда шешім қабылдамас бұрын бірнеше маңызды жайтты ресми дилерден нақтылау ұсынылады:
жеңілдік қолданылатын автокөлік саны мен қолжетімділігі;
акцияның жарамдылық мерзімі;
көрсетілген жеңілдіктен кейінгі түпкілікті баға;
төлем әдісі және ықтимал қосымша шарттар;
автокөлікті ресімдеу және тапсыру мерзімі.
Себебі жарияланған жеңілдік мөлшері автокөліктің түпкілікті бағасы, төлем тәртібі немесе акция шарттары туралы барлық сұраққа жауап бермейді. Сол себепті сатып алушылар шарттарды ресми дилерден тексеріп алуы керек.
47 миллион сумдық жеңілдік нарықтағы қызығушылықты арттыра ма?
UzAuto Motors-тың Onix және Tracker үшін жариялаған жеңілдіктері автокөлік нарығында сатып алушылардың назарын аударуы мүмкін. Әсіресе, Tracker-дің жоғары жиынтықтамаларына 45–47 миллион сумдық жеңілдік ұсынылуы көпшілік үшін маңызды ынталандыру болады.
Алайда сатып алушы үшін ең маңызды сұрақ — жеңілдіктің өзі емес, оны есепке алғаннан кейін автокөліктің қаншаға түсетіні және ұсыныстың қандай шарттарда жүзеге асатыны.
Әзірге жарияланған сандар арасында ең үлкен жеңілдік Chevrolet Tracker Premier Redline-ға тиесілі: 47 миллион сум. Onix-тің кейбір жиынтықтамаларында сатып алушылар 25 миллион сумға дейін үнемдеу мүмкіндігіне ие.
Жазылыммен жарнама болмайды
Zamin Premium — айына 4 900 сом
Пікірлер0
…