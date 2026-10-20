Такси нарығындағы жаңа алпауыт: Қытай компаниясы 5 мың автокөлікпен кіріп келеді
Өзбекстанның жолаушылар тасымалы және онлайн такси қызметтері нарығында бәсекелестік ортаны қалыптастыратын жаңа ірі қатысушы пайда болуда. Қытайдың ірі компанияларының бірі еліміздің такси нарығына тікелей кіруге дайындық жасауда.
Бұл туралы Өзбекстан Республикасы Көлік министрінің бірінші орынбасары Маманбий Омаров ресми мәлімдеді. Бұл жоба қалалық қоғамдық көлік пен такси қызметтерінің сапасын арттыруға, сондай-ақ нарықтағы бәсекелестікті күшейтуге бағытталған.
Жобаның негізгі мәліметтері: 5 мың көлік және жаңа мобильді платформа
Министрлік өкілінің мәліметінше, шетелдік инвестор нарыққа ауқымды инвестициялық пакетпен кіріп жатыр:
Ірі автопарк: Қытай компаниясы Өзбекстанға жолаушылар тасымалына арналған барлығы 5 000 жаңа автокөлік әкелуді жоспарлаған;
Жеке цифрлық экожүйе: Компания қолданыстағы агрегаторларға жай ғана серіктес болып қосылмайды, сонымен қатар өз бренді астындағы жеке, заманауи такси шақыру мобильді қосымшасын іске қосады;
Қызмет көрсету ауқымы: Автопарктің жақын арада әкелінуі қалаларда күту уақытын қысқартуға және заманауи көлік стандарттарын енгізуге қызмет етеді.
Нарықтағы бәсекелестік және жолаушылар үшін күтілетін қолайлылықтар
Осы ауқымдағы ірі ойыншының пайда болуы Өзбекстанның такси индустриясына айтарлықтай әсер етеді деп күтілуде:
Монополияға қарсы табиғи бәсекелестік: Жаңа 5 мың автокөлік пен тәуелсіз қосымшаның пайда болуы қазіргі таңда жергілікті нарықты иеленіп отырған жетекші агрегаторлар арасындағы бәсекелестікті шиеленістіреді;
Бағалар мен қызмет сапасы: Салауатты бәсекелестік жағдайында жолаушылар үшін тарифтер одан әрі қолжетімді болып, жүргізушілерге жасалған жағдайлар мен қызмет көрсету сапасы айтарлықтай жақсаруы мүмкін;
Жаңа жұмыс орындары: Мыңдаған жаңа көлік құралдарының жолға шығуы жергілікті тұрғындар үшін жаңа, тұрақты табыс көздерін жасайды.
Қытай компаниясының Өзбекстанның көлік инфрақұрылымына кіруі алдағы айларда қалалық көліктің цифрлық трансформациясындағы маңызды оқиғалардың бірі болады деп күтілуде.
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