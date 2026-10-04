Chevrolet Onix және Tracker үшін 0 пайыздық бөліп төлеу шарттары жарияланды
Chevrolet Onix және Tracker автомобильдерін сатып алу үшін жаңа бөліп төлеу шарттары ұсынылды. Davr Bank-пен бірлескен бағдарлама аясында көліктерді 15 пайыздық бастапқы жарнамен 0 пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады.
Жаңа шарттар бойынша сатып алушы бастапқы жарна мөлшері мен төлеу мерзімін өзіне ыңғайлы етіп таңдай алады.
Бастапқы жарнаны азырақ төлегісі келетіндер үшін Onix-ке 27 млн 712 мың 500 сум, ал Tracker-ге 33 млн 142 мың 704 сум көлемінде бастапқы жарна белгіленген. Бұл жағдайда Onix үшін айлық төлем 6 млн 543 мың 229 сумды, ал Tracker үшін 7 млн 825 мың 361 сумды құрайды.
Бастапқы жарнаны көбірек төлеу арқылы айлық шығынды азайту мүмкіндігі де бар. Бұл ретте Onix үшін 92 млн 375 мың сум бастапқы жарна төленсе, айлық төлем 1 млн 539 мың 583 сум болады. Tracker үшін 110 млн 475 мың 680 сум бастапқы жарнамен айына 1 млн 841 мың 261 сумнан төлеуге болады.
0 пайыздық шарттар бастапқы жарна мөлшеріне қарай төмендегідей белгіленген:
• 15 пайыз бастапқы жарна, 24 айға
• 25 пайыз бастапқы жарна, 36 айға
• 30 пайыз бастапқы жарна, 40 айға
• 40 пайыз бастапқы жарна, 48 айға
• 50 пайыз бастапқы жарна, 60 айға
Сонымен қатар, 2 пайыздан 12 пайызға дейінгі төмендетілген пайыздық мөлшерлемелер негізінде де төлем нұсқалары бар.
Бұл ретте аталған шарттар автомобильдердің базалық жиынтықталымы негізінде есептелген. Түпкілікті төлем мөлшері таңдалған жиынтықталымға қарай өзгеруі мүмкін.
Бұл ұсыныс автомобильдердің зауыттық бағасының төмендегенін білдірмейді. Негізгі өзгеріс сатып алуды бөліп төлеу және кредиттеу шарттарына қатысты.
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