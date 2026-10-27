Damas және Labo үшін 0 пайыздық бөліп төлеу шарттары жарияланды

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Damas және Labo үшін 0 пайыздық бөліп төлеу шарттары жарияланды

Tenge Bank Damas және Labo автомобильдерін жылдық 0 пайыздық мөлшерлемемен бөліп төлеу мүмкіндігін ұсынады. Сатып алу үшін бастапқы жарна кемінде 26 пайызды құрайды. Таңдалған шарттарға байланысты Damas үшін төлем мерзімі 21 айдан 36 айға дейін, ал Labo үшін 15 айдан 27 айға дейін болуы мүмкін.

Damas үшін айлық төлем шамамен 1 293 833 сумды құрайды. Бұл күніне шамамен 42–43 мың сумға тең. Автокөлік күнделікті қатынауға және жолаушылар тасымалы арқылы табыс табуды жоспарлап отырған кәсіпкерлер үшін қолайлы болуы мүмкін.

Жүк тасымалдауға арналған Labo-ның айлық төлемі 1 784 630 сумнан басталады. Автокөлікті егіншілікте, логистикада, сауда нүктелеріне өнім жеткізуде және құрылыс материалдарын тасымалдауда пайдалануға болады. Бұл модель үшін ең ұзақ төлем мерзімі 27 айды құрайды.

Damas сатып алуға арналған төлем жоспарлары

• 26 пайыз бастапқы жарнамен 21 айға дейін бөліп төлеу.

• 30 пайыз бастапқы жарнамен 23 айға дейін бөліп төлеу.

• 40 пайыз бастапқы жарнамен 28 айға дейін бөліп төлеу.

• 50 пайыз бастапқы жарнамен 36 айға дейін бөліп төлеу.

Labo сатып алуға арналған төлем жоспарлары

• 26 пайыз бастапқы жарнамен 15 айға дейін бөліп төлеу.

• 30 пайыз бастапқы жарнамен 16 айға дейін бөліп төлеу.

• 40 пайыз бастапқы жарнамен 21 айға дейін бөліп төлеу.

• 50 пайыз бастапқы жарнамен 27 айға дейін бөліп төлеу.

Бұл мүмкіндік өз бизнесін бастауды жоспарлап отырғандарға, фермерлерге және көлік қызметімен айналысатын кәсіпкерлерге арналған. Сатып алушы бастапқы жарнаны төлегеннен кейін қалған соманы келісілген мерзім ішінде пайызсыз бөліп төлейді.

Сонымен қатар, хабарландыруда көрсетілген айлық төлемдер бастапқы жиынтықтағы (комплектация) автомобиль үшін 50 пайыздық бастапқы жарна негізінде есептелген. Сондықтан түпкілікті төлем таңдалған автокөлік жиынтығы мен төлем жоспарына байланысты болады. Автокөліктер жеңілдіксіз бағамен сатылымға ұсынылуда.

DamasLaboБөліп ТөлеуАвтокөлікTenge Bank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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