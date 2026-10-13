Damas, Cobalt, Onix және Tracker сатып алушылары үшін тосын жаңалық дайындалуда

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Damas, Cobalt, Onix және Tracker сатып алушылары үшін тосын жаңалық дайындалуда

Өзбекстанның автомобиль нарығында сатып алушылар үшін үлкен қолайлылық тудыратын жаңа қаржылық ұсыныстар әзірленіп жатқаны туралы хабарлар таралуда. Мәліметтерге сәйкес, ең танымал модельдер — Damas, Cobalt, Onix және Tracker автомобильдерін жақын күндері алғашқы жарнасыз және пайызсыз бөліп төлеу (рассрочка) шарттары негізінде сатып алу мүмкіндігі іске қосылады деп күтілуде.

Бұл жаңалық ресми расталса, жаңа көлік сатып алуды жоспарлап жүрген мыңдаған азаматтар үшін үлкен қаржылық жеңілдік болуы мүмкін.

Күтілетін ұсыныстың негізгі артықшылықтары

Дайындалып жатқан жаңа шарттар автокөлік әуесқойларына келесідей қолайлылықтарды ұсынуы мүмкін:

  • Алғашқы жарна талап етілмейді: Сатып алушылар ірі көлемдегі бастапқы жарнаны жинамай-ақ жаңа автомобильге ие болу мүмкіндігіне ие болады;

  • Пайызсыз бөліп төлеу: Несие пайызысыз, төлемді айларға тең бөліп төлеу жүйесі сатып алу шығындарын айтарлықтай үнемдейді;

  • Ең сұранысқа ие модельдерге қолданылады: Бұл жоспар нарықтың негізгі сегментін иеленген Damas және Cobalt секілді халықтық модельдерге, сондай-ақ Onix және Tracker сияқты заманауи кроссовер мен седандарға қатысты болады деп айтылуда.

Сатып алушыларға кеңес: Асығудың қажеті жоқ

Автокөлік нарығындағы дереккөздер жаңа көлік алу ниеті бар азаматтарға біраз күте тұруды ұсынады:

  • Ресми жаңалықты күту: Мамандар жақын күндері жарияланады деп күтілетін ресми шарттар мен акция егжей-тегжейлерін күтіп, содан кейін шешім қабылдауға кеңес береді;

  • Нарықтағы сұраныстың артуы: Егер бұл жеңілдікті бағдарлама іске қосылса, танымал автомобильдерге деген сұраныс одан сайын күрт артуы мүмкін.

Ресми мәліметтер мен бөліп төлеу мерзімдері бойынша жақын күндері толық ақпарат беріледі деп күтілуде.

DamasCobaltOnixTrackerАвтокөлік
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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