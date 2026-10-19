20 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 20 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 11,18 сўмға арзандап, 12 044,72 сўмды құрады.
• Еуро 47,51 сўмға арзандап, 13 525,02 сўм болды. • Ресей рублі 1,3 сўмға қымбаттап, 145,46 сўмды құрады. • Фунт стерлинг 16,11 сўмға арзандап, 16 062,84 сўм болды. • Жапон иенасы 0,18 сўмға арзандап, 76,12 сўмды құрады. • Швейцария франкі 47,28 сўмға арзандап, 14 599,66 сўм болды. • Қытай юаны 0,18 сўмға арзандап, 1 802,89 сўмды құрады.
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