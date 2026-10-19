20 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

·15.4K·Экономика
20 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 20 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 11,18 сўмға арзандап, 12 044,72 сўмды құрады.

• Еуро 47,51 сўмға арзандап, 13 525,02 сўм болды. • Ресей рублі 1,3 сўмға қымбаттап, 145,46 сўмды құрады. • Фунт стерлинг 16,11 сўмға арзандап, 16 062,84 сўм болды. • Жапон иенасы 0,18 сўмға арзандап, 76,12 сўмды құрады. • Швейцария франкі 47,28 сўмға арзандап, 14 599,66 сўм болды. • Қытай юаны 0,18 сўмға арзандап, 1 802,89 сўмды құрады.

Өзбекстан Орталық банкіВалюта бағамдары2026 жыл 20 қазанРесей рубліҚаржы
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды20 қазан 17:5917 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды17 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды16 қыркүйек 18:0914 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды14 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды11 қыркүйек 18:1015 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды15 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды14 қыркүйек 18:265 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды5 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды4 қыркүйек 11:102 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды28 тамыз 17:47
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды
21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды