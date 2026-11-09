10 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

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10 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 10 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 6,94 сўмға қымбаттап, 11 994,10 сўмды құрады.

• Еуро 26,95 сўмға қымбаттап, 13 420,20 сўм болды.
• Ресей рублі 0,50 сўмға арзандап, 145,79 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 27,29 сўмға қымбаттап, 16 087,69 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,22 сўмға қымбаттап, 75,93 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 1,32 сўмға қымбаттап, 14 651,97 сўм болды.
• Қытай юаны 0,50 сўмға қымбаттап, 1 797,46 сўмды құрады.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» редактор
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