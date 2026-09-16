17 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 17 қыркүйекке арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 22,54 сумға қымбаттап, 11 797,46 сумды құрады.
• Еуро 20,11 сумға қымбаттап, 13 608,37 сум болды.
• Ресей рублі 0,6 сумға қымбаттап, 139,77 сумды құрады.
• Фунт стерлинг 2,64 сумға арзандап, 15 874,66 сум болды.
• Жапон иені 0,07 сумға қымбаттап, 76,09 сумды құрады.
• Швейцария франкі 16,98 сумға қымбаттап, 14 404,71 сум болды.
• Қытай юаны 4,57 сумға қымбаттап, 1 758,98 сумды құрады.
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