21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

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21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 21 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 32,42 сўмға арзандап, 12 012,30 сўмды құрады.

• Еуро 58,03 сўмға арзандап, 13 466,99 сўм болды.

• Ресей рублі 0,13 сўмға арзандап, 145,33 сўмды құрады.

• Фунт стерлинг 36,03 сўмға арзандап, 16 026,81 сўм болды.

• Швейцария франкі 18,09 сўмға арзандап, 14 581,57 сўмды құрады.

• Қытай юаны 4,13 сўмға арзандап, 1 798,76 сўм болды.

Өзбекстан Орталық банкі21 қазан 2026Валюта бағамдарыДолларЭкономика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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