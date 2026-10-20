21 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 21 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 32,42 сўмға арзандап, 12 012,30 сўмды құрады.
• Еуро 58,03 сўмға арзандап, 13 466,99 сўм болды.
• Ресей рублі 0,13 сўмға арзандап, 145,33 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 36,03 сўмға арзандап, 16 026,81 сўм болды.
• Швейцария франкі 18,09 сўмға арзандап, 14 581,57 сўмды құрады.
• Қытай юаны 4,13 сўмға арзандап, 1 798,76 сўм болды.
Пікірлер 0
…