6 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 6 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 38,11 сўмға қымбаттап, 11 973,48 сўмды құрады.
• Еуро 4,57 сўмға қымбаттап, 13 436,64 сўм болды.
• Ресей рублі 1,01 сўмға қымбаттап, 146,59 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 19,06 сўмға қымбаттап, 16 112,71 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,26 сўмға қымбаттап, 75,60 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 32,31 сўмға қымбаттап, 14 637,51 сўм болды.
• Қытай юаны 6,68 сўмға қымбаттап, 1 795,53 сўмды құрады.
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