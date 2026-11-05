5 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстанда 2026 жылғы 5 қарашадағы жағдай бойынша шетел валюталарының сұмға қатысты бағамдары белгілі болды. Берілген мәліметтерге сәйкес, АҚШ доллары, еуро, фунт стерлинг, жапон иені, Швейцария франкі және Қытай юанының құны өсті. Ресей рублі болса арзандады.
Жаңа бағамдар төмендегідей:
• 1 АҚШ доллары: 11 935,37 сұм, 23,66 сұмға өсті
• 1 еуро: 13 432,07 сұм, 112,4 сұмға өсті
• 1 Ресей рублі: 145,58 сұм, 0,91 сұмға төмендеді
• 1 фунт стерлинг: 16 093,65 сұм, 118,86 сұмға өсті
• 1 жапон иені: 75,34 сұм, 0,07 сұмға өсті
• 1 Швейцария франкі: 14 605,20 сұм, 68,09 сұмға өсті
• 1 Қытай юаны: 1 788,85 сұм, 3,63 сұмға өсті
Келтірілген көрсеткіштер 5 қараша күніне белгіленген валюта бағамдарын көрсетеді.
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