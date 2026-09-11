14 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
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• Еуро 49,99 сўмға арзандап, 13 638,87 сўм болды.
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 14 қыркүйекке арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 17,71 сўмға арзандап, 11 765,76 сўмды құрады.
• Еуро 49,99 сўмға арзандап, 13 638,87 сўм болды.
• Фунт стерлинг 53,38 сўмға арзандап, 15 888,48 сўмды құрады.
• Ресей рублі 0,01 сўмға қымбаттап, 139,71 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,05 сўмға арзандап, 76,39 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 84,04 сўмға арзандап, 14 431,20 сўм болды.
• Қытай юаны 3,16 сўмға арзандап, 1 753,91 сўмды құрады.
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