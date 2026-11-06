7 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

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7 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 7 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 13,68 сўмға қымбаттап, 11 987,16 сўмды құрады.

• Еуро 43,39 сўмға арзандап, 13 393,25 сўм болды.
• Ресей рублі 0,30 сўмға арзандап, 146,29 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 52,31 сўмға арзандап, 16 060,40 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,11 сўмға қымбаттап, 75,71 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 13,14 сўмға қымбаттап, 14 650,65 сўм болды.
• Қытай юаны 1,43 сўмға қымбаттап, 1 796,96 сўмды құрады.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» редактор
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