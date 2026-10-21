22 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

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22 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 22 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 46,79 сўмға арзандап, 11 965,51 сўмды құрады.

Еуро 29,72 сўмға арзандап, 13 437,27 сўм болды.

• Ресей рублі 0,63 сўмға қымбаттап, 145,96 сўмды құрады.

• Фунт стерлинг 2,19 сўмға қымбаттап, 16 029,00 сўм болды.

• Жапон иенасы 0,18 сўмға арзандап, 75,78 сўмды құрады.

• Швейцария франкі 70,89 сўмға арзандап, 14 510,68 сўм болды.

• Қытай юаны 6,47 сўмға арзандап, 1 792,29 сўмды құрады.

Өзбекстан Орталық банкі2026 жыл 22 қазанДолларЕуроВалюта бағамы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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