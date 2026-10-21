22 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 22 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 46,79 сўмға арзандап, 11 965,51 сўмды құрады.
• Еуро 29,72 сўмға арзандап, 13 437,27 сўм болды.
• Ресей рублі 0,63 сўмға қымбаттап, 145,96 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 2,19 сўмға қымбаттап, 16 029,00 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,18 сўмға арзандап, 75,78 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 70,89 сўмға арзандап, 14 510,68 сўм болды.
• Қытай юаны 6,47 сўмға арзандап, 1 792,29 сўмды құрады.
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