Сурхандариялық 11-сынып оқушысы бір уақытта АҚШ-тың 7 университетінен шақырту алды

·95.3K·Қоғам
Сурхандариялық 11-сынып оқушысы бір уақытта АҚШ-тың 7 университетінен шақырту алды

Сурхандария облысы Құмқорған ауданындағы мамандандырылған мектептің 11-сынып оқушысы Ашурова Ширин АҚШ-тың жеті университетінде білім алу үшін шақырту алды.

Жас оқушының ғылымға деген қызығушылығы, ізденістері мен тынымсыз еңбегі оған халықаралық деңгейде білім алу мүмкіндіктерін сыйлауда. Шириннің әртүрлі бағыттағы университеттерден шақырту алуы оның болашақ кәсіби мақсаттарына қарай жасаған маңызды қадамдарының бірі болып табылады.

Ол төмендегі университеттерден оқуға шақырту алған:

Embry-Riddle Aeronautical University — аэроғарыштық инженерия;

Hollins University — математика және физика;

Lewis University — компьютерлік инженерия;

Syracuse University — аэроғарыштық инженерия;

University of Connecticut — инженерия және физика;

University of South Dakota — биомедициналық инженерия;

Winona State University — жалпы инженерия.

Бір уақытта жеті университеттен шақырту алу Шириннің білімге құштарлығы мен мақсатына деген табандылығын көрсетеді. Оның жетістігі жастар үшін халықаралық білім мүмкіндіктерін пайдалану және өз әлеуетін әлемдік деңгейде көрсету жолында өнегелі мысал бола алады.

Ашурова Ширинді бұл жетістігімен құттықтаймыз! Оған алдағы оқу жолында сәттілік, лайықты таңдау және жаңа белестерді бағындыруын тілейміз.

Ашурова ШиринҚұмқорған ауданыЭмбри-Риддл Аэронавтика университетіХалықаралық білімСурхандария
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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