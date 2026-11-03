Сангардақта жоғалған 2 жасар бала іздестірілуде: табуға көмектескендерге 20 миллион сум сыйақы беріледі
Сурхандария облысында жарты жылдан астам уақыттан бері хабар-ошарсыз кеткен екі жасар Зубайр Салимовты іздеу жұмыстары жалғасуда. Оны табуға көмектескен азаматтарға 20 миллион сум көлемінде сыйақы берілетіні хабарланды. Бұл туралы Сурхандария облыстық Ішкі істер басқармасы мәлімдеді.
Атап өтілгендей, Зубайр Сардорович Салимов 2024 жылғы 25 маусымда туған. Ол Термез қаласындағы «Юлдуз» махалласында ата-анасымен бірге тұрған.
Бала 2026 жылғы 26 сәуірде ата-анасымен бірге Сариасия ауданындағы «Сангардак» махалласы аумағында орналасқан демалыс орнына барған. Сол жерде, өзен жағасында анасы көліктен зат алып келуге кеткен кезде ол жоғалып кеткен.
Содан бері баланың қайда екені белгісіз. Оны іздеу бойынша жүргізілген шараларға қарамастан, әзірге нәтиже болмады.
Ішкі істер басқармасы баланың қайда екені туралы қандай да бір ақпараты бар азаматтардан шұғыл хабарлауды сұрайды. Сенімді ақпарат беріп, оны табуға жәрдемдескендерге 20 миллион сум сыйақы беріледі. Ақпарат берген тұлғалардың жеке басының құпия сақталуына кепілдік беріледі.
Зубайр туралы қандай да бір ақпаратыңыз болса, төмендегі нөмірлерге хабарласа аласыз:
102;
97 698-51-51;
91 583-48-48;
94 514-11-15.
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